Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı Kazada can pazarı yaşandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde öğrenci taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 24 öğrenci yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Bursaİstanbul yolu, Orhangazi Karsak Kavşağı üzerinde meydana geldi. Muğla’nın Bodrum ilçesi ile İzmir’deki özel bir kolejde eğitim gören 47 lise öğrencisi ile 4 öğretmeni taşıyan Osman Muslu (56) idaresindeki 35 AT 995 plakalı yolcu otobüsü, Orhangazi yakınlarındaki Karsak kavşağı üzerinde, önünde seyir hâlinde olan Turan Koca (45) idaresindeki 81 AR 775 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Öğrencilerinin bir kısmının uykuda yakalandığı kaza sonrasında olay yerinde can pazarı yaşandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine Orhangazi, Gemlik, İznik ve Bursa’dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Yolcu otobüsünün ön koltuklarında oturan öğrencilerin yanı sıra arka koltuklardaki bir çok öğrenci kazada yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı. Büyük paniğin yaşandığı kaza sonrasında öğrenciler ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Kazayı haber alan Orhangazi kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Orhangazi Devlet Hastanesine gelerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencilerden durumu ağır olan bulunmazken, jandarma ve polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.