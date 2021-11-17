Lise öğrencilerini taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'da, etkinliğe giden lise öğrencilerini taşıyan otobüs, önündeki kamyona çarptı. Kazada 24 öğrenci yaralandı.

Özel bir kolejin Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İzmir'deki şubesinde eğitim gören 47 lise öğrencisi ile 4 öğretmen, Bolu'da bir etkinliğe katılmak için kiraladıkları otobüsle sabah saatlerinde yola çıktı. Osman Muslu (56) yönetimindeki 35 AT 995 plakalı yolcu otobüsü, saat 13.00 sıralarında Bursa´nın Orhangazi ilçesi Karsak Kavşağı'na geldiğinde aynı yöne giden Turan Koca'nın (45) kullandığı 81 AR 775 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada öğrencilerden 24´ü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan bazılarına kaza yerinde ayakta müdahale edilirken, diğerleri ise ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazayı haber alan Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne gelerek, öğrencilerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-11-17 15:26:02



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