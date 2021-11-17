Jandarmadan zehir tacirlerine darbe

Bursa’da jandarma ekipleri zehir tacirlerine operasyon düzenledi. 4 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında Osmangazi'nin Çağlayan Mahallesinde yol kenarına park edilmiş 3 araç içerisinde bekleyen A.S, E.D, N.B.S. ve C.S.‘nin yapılan GBT sorgulamalarının ardından araçlarında arama yaptı. 70 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, çakmak gazı, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet fişek, 4 adet cep telefonu ve aparat yapımında kullanılan macun ele geçirildi. A.S, E.D, C.S, ve N.B.S. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.