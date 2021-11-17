Bursaspor Kulübü, Düzce’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

Bursaspor Kulübü, Düzce'de meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Düzce’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, Düzce’de 5.3 büyüklüğünde ve yerin 13.3 kilometre derinliğinde deprem meydana geldiği açıklanmıştı.

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