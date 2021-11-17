Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerince bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliler Doğan H. (27) ve Gencer H. (25) isimli şahıslara ait Yenice Mahallesi Orhaniye Sokak’taki adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 3 adet tüfek, 25 adet fişek, 1 adet tabana ve tabancaya ait mermiler, 20 gram metamfetamin ve 107 gram bonzai ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı belirlenen 680 TL para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.