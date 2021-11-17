Bursaspor, Batuhan Kör’ün sözleşmesi uzattı

Bursaspor Kulübü, Batuhan Kör'ün 2023 yılında sona erecek olan sözleşmesi 2024'e kadar uzattıklarını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Canberk Yurdakul’un ardından Batuhan Kör’ün de sözleşmesini uzattıklarını açıkladı. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör ile 2024 yılına kadar anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Batuhan Kör'e hayırlı olmasını dileriz.”

Batuhan Kör, bu sezon Bursaspor formasıyla 3 gol, 1 asiste imza attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.