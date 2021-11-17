Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Anne Panther (Almanya), Kristaps Konstantinov (Letonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 17, Needham 6, Andrews 10, Hayes 10, Dudzinski 16, Metin Türen 4, Ömer Utku Al 2, Egemen Güven 2, Brown 7
GRAN CANARİA: Kramer 6, Diop 5, Slaughter 13, Khalifa Diop 4, Ennis 15, Salvo 2, Lopez, Pustovyi 20, Shurna 20
1. PERİYOT: 19-26
DEVRE: 38-45
3. PERİYOT: 49-69Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda İspanya'nın Gran Canaria takımı, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 85-74 mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Gran Canaria, 5'inci dakikada 12-5 öne geçti. Kramer ve Ennis'in de skor katkılarıyla oyundaki temposunu iyice arttıran İspanyol ekip, 8'inci dakikada farkı 10 çıkararak, skoru 24-14'e çıkardı. Gran Canaria ilk çeyreği 26-19 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Gran Canaria, Pustovyi ve Shurna'nın set hücumlarından bulduğu sayılarla 12'nci dakikadada skoru 19-32'ye getirdi. Frutti Extra Bursaspor, rakibine karşı skor üretmekte zorlanınca Gran Canaria maçın ilk yarısını 45-38 önde bitirdi.
Üçüncü çeyreğin başında etkili performans ortaya koyan Frutti Extra Bursaspor, 8-0'lık seri yakaladı ve 22'nci dakikada farkı 2'ye indirerek, skoru 43-45'e getidi. Bu serinin ardından molaya giden Gran Canaria, Shurna ve Pustovyi ile skor üreterek 26'ncı dakikada farkı tekrar 10 sayıya çıkararak, skorı 47-57'ye taşıdı. Gran Canaria'nın etkili oyununu engellemekte yetersiz kalan Yeşil Beyazlı ekip, 3'üncü periyotu 20 sayı geride tamamladı. Son periyoda 69-49 Gran Canaria'nın üstünlüğü ile gidildi.
Son periyotta taraftarın da desteğiyle skor üreten Frutti Extra Bursaspor, 39'uncu dakikada farkı 9'a indirdi ve skoru 72-81'e getirdi. Ancak maçtaki üstünlüğünü koruyan Gran Canaria karşılaşmadan 85-74 galip ayrıldı.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-11-17 22:15:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.