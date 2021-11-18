Gürsu’nun gençleri geleceğe koşuyor

Gürsu Belediyesi Başkanı Mustafa Işık, Ankara’da düzenlenen ‘Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri’ yarışmada Gürsu Belediyesi’ne verilen Gençlik Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği Gençlik ve Yerel Yönetimler’ yarışmasında 148 Belediye 283 proje arasından dereceye giren Gürsu Belediyesi Ankara’da gençlik ödülüne layık görüldü. Ödüller AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Başkent Millet Bahçesinde başlattığı ‘Tam Bana Göre Festival’ açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belediye başkanlarına takdim edildi.

Gürsulu gençlere yönelik projeleriyle gençleri geleceğe hazırlayan, zihinlerinde yeni ufuklar açıp teknoloji tabanlı ve daha katma değerli iş imkanları ve girişimcilik fırsatlarıyla buluşturan Gürsu Belediyesi; ‘Kariyer ve İstihdam Merkezi, Üreten Çocuklar Bilim ve Teknoloji Atölyesi, Game Lab Oyun Geliştirme Laboratuarı, Girişimci Gençlik Ofisi, EURODESK Temas Noktası ve ESC Gönüllülük Hizmetleri’ projeleriyle ödüle layık görüldü. Devreye aldığı hizmet mekanizmasıyla 7 yaşından 40 yaşına kadar geniş bir yaş grubuna hitap eden Gürsu Belediyesi, dezavantajlı gruplarla geçici koruma altındaki Suriyeli Mültecilerden bin 800 gence ulaştı.

“Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için bu ödülü alıyorum” diyen Gürsu Belediyesi Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muz artık gençlerin geleceği şekillendirdiği örnek bir kent. Ankara’da yüzlerce belediye, yüzlerce proje ve on binlerce kişinin katıldığı festivalde aldığımız ödül ve gösterilen yoğun ilgi bize enerji veriyor. Geleceğin Gürsu’su için daha yapacak çok işimiz var. Geleceğe yön verecek gençlik projeleri üretmeye ve sunmaya devam edeceğiz. Gürsulu gençlerinin projelerdeki hedeflere ulaşmak amacıyla kendi kendini besleyen, yenileyen ve sürekli geliştiren gönüllülük ve girişimcilik odaklı gençlik eko sistemi oluşturduk. Oluşturduğumuz sistem ile gençlerimiz, toplumsal hayata aktif şekilde katkı sağlayan, girişimci ruhuyla ekonomiye değer katan, uluslararası alandaki akranlarıyla mücadele edecek şekilde yetişmelerini sağlayacağız” dedi.

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