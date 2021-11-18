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60 binde 1... Bebek kamerasına yakalanan silahlı hırsızlık çetesine şok baskın Sahibinden.com sitesindeki satılık araçların ikiz plakalarını çıkarıp kiraladıkları araçlara takarak soymadık ev bırakmayan çete Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla çökertildi Bursa polisi takip edip izlediği 60 bin aracın içerisinden hırsızları buldu Hırsız çetesine yapılan baskında 500 gram kokain maddesi ele geçirildi Eli silahlı hırsızlar Bursa'da bir evi soyarken ailenin yatak odasına kurduğu bebek kamerasına yakalandı

İHA

60 binde 1... Bebek kamerasına yakalanan silahlı hırsızlık çetesine şok baskın Sahibinden.com sitesindeki satılık araçların ikiz plakalarını çıkarıp kiraladıkları araçlara takarak soymadık ev bırakmayan çete Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla çökertildi Bursa polisi takip edip izlediği 60 bin aracın içerisinden hırsızları buldu Hırsız çetesine yapılan baskında 500 gram kokain maddesi ele geçirildi Eli silahlı hırsızlar Bursa'da bir evi soyarken ailenin yatak odasına kurduğu bebek kamerasına yakalandı

Bursa'da sahipleri tatildeyken girdikleri evden 50 bin liralık ziynet eşyası çalarken evdeki bebek kamerasına yakalanan silahlı hırsızlık çetesi Bursa polisinin İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de yaptığı eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Sahibinden.com sitesi üzerinden satılık araçların ikiz plakasını çıkarıp kiraladıkları aynı marka model araçlara takarak 3 ilde hırsızlık yapan çete, Bursa polisinin amansız takibi sonrası yakayı ele verdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz eylül ayında Mudanya ilçesinde farklı günlerde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Sahiplerinin tatilde olduğu ve hırsızların 50 bin liralık ziynet eşyası çaldığı evlerden birinde yapılan incelemede şüphelilerin evdeki bebek için yatak odasına kurulan kameraya yakalandıkları tespit edildi. Belinde silahla evdeki dolapları boşaltıp yatak altlarında değerli eşya arayan şüphelilerin o anları saniye saniye kaydedildi.
Her iki hırsızlık olayı ile ilgili harekete geçen Asayiş Büro dedektifleri tespit edilen eşkallerden şüpheli olabilecek sabıkalı kişileri incelemeye aldı.
Yapılan takip neticesi olayı organize olarak gerçekleştiren çeteyi tespit eden ekipler aynı şüpheli şahısların İstanbul ve Kocaeli’inde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğunu tespit etti.

Bursa polisi 60 bin aracın içerisinden buldu
Çete üyelerinin birbiriyle yaptığı görüşmelerden şüpheli şahısların hırsızlık olaylarını gerçekştirirken kulladıkları otomobilleri kiraladıkları bu otomobillere
internetten satılan aynı marka ve modeldeki araçların plakalarını alıp ikiz plaka bastırdıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin Kent Güvenlik Sistemi kameralarının olduğu bölgelerde ikiz sahte plakaları taktıkları kamera olmayan yerlerde plakaları çıkardıkları belirlendi. Bursa'daki 2 ayrı hırsızlık olayının ardından 60 bine yakın aracı Kent Güvenlik Sistemi kameralarından izleyen ekipler bir aracın kameralardan geçerken sahte ikiz plaka ile seyrettiğini, gittiği son noktada ise sahte plakaların sökülüp gerçek plakasının takıldığı belirlendi. Aracın sorgusu sonrası yapılan araştırmalarda çete üyelerine kiralık araç ayarlayan ve ikiz plaka basımında yardım eden 1 kişininde varlığı tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri BursaKocaeliİstanbul’da düzenlediği eş zamanlı operasyonla çete üyeleri ve yardımcı olan kişiye 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Çok sayıda suç kaydı bulunan çete üyeleri A.C.(22), M.C.(24), F.G.(25), G.Ş.(26) ve B.G.(26) gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişeğin yanı sıra 1 adet hassas teraziyle 500 gram kokain ele geçirdi. Şahısların kullandığı depolarda ise yaptıkları hırsızlıklardan çalınan televizyon, bilgisayar, tablet, telefon ve ziynet eşyasıyla birlikte yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası bulundu.
5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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