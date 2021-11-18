Bursa'da 3 bin sikke ele geçirildi

Bir dalışta 200 kilogram çıkartıyor! 27 yıldır yapıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Derya EVREN/BURSA, (DHA)-BURSA'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 3 bin sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, A.G. ve E.A.´nın Samsun'dan Bursa'ya tarihi eser getireceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan 2 şüpheli, Bursa´ya gelince operasyon düzenlendi. Durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 3 bin sikke ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-11-18 11:00:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.