Bursa'da 58 kilo bonzai ele geçirildi

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-BURSA'da ev ile otomobilinde yapılan aramada 58 kilo bonzai ele geçirilen K.K., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen K.K.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından K.K., düzenlenen operasyonla adresinde gözaltına alındı. K.K.'nin ev ve otomobilinde yapılan aramada toplam 58 kilo bonzai ele geçirildi.

K.K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-11-18 11:15:29



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