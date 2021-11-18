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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa, Türk dünyasının kalbi olmaya hazır

İHA

Bursa, Türk dünyasının kalbi olmaya hazır

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilân edilen Bursa, yeni yılda birbirinden özel faaliyet ve gösterilere imza atmaya hazırlanıyor.
TÜRKSOY tarafından 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilân edilen Özbekistan’ın Hiva şehrindeki kutlamaların ardından yapılan 38. dönem toplantısında Bursa, ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilân edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, süreç ve çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın mensuplarıyla buluştu. Tarihî ZindanKapı’daki toplantıya, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı İdari İşler Başkanı Akif Marifli, Azerbaycan Cumhuriyeti TÜRKSOY Temsilcisi Elçin Gafarlı, İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, belediye bürokratları ve çok sayıda medya kuruluşunun temsilcisi katıldı.
2018’den bu yana çalışıldı
Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olacağı için heyecanlı olduklarını, 2018 yılından bu yana bu yönde çalıştıklarını söyledi. Sürecin uzun soluklu olduğunu ve Bursa’nın ciddi kazanımlar elde edeceğini belirten Başkan Alinur Aktaş, TÜRKSOY çalışmalarının kuruluşundan bu yana üye ülke devlet başkanlarının himayelerinde yürütüldüğünü ve takdirlerini kazandığını ifade etti. TÜRKSOY'un kültür hayatına kattığı yeniliklerden birinin de Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Uygulama kapsamında 2012 yılından 2020’ye kadar farklı Türk devletlerinden şehirler başkentlik yaptı. Astana ile başlayan süreç, 2020’de Özbekistan’ın Hiva şehrine kadar ulaştı. 2021’de pandemi sebebiyle uygulama yapılamadı. Şimdiye kadar Türkiye’den Eskişehir ve Kastamonu bu unvana layık görüldüğü. Bursa, köklü tarihi, zengin kültürü, eşsiz doğası, verimli toprakları, çok yönlü turizmi, gelişmiş ekonomisi, çeşitli alanlarda dünyaya ürün sunan sanayi ve üretim sektörüyle ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olarak seçildi” dedi.
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa süreci ve paydaşlarla yürütülen mevcut durum hakkında bilgi veren Başkan Alinur Aktaş, Kasım ve Aralık ayı içerisinde Ankara’da devlet erkânına, ilgili bütün kurum ve kuruluşlara yönelik tanıtım ve istişare toplantısı ile İstanbul’da ulusal ve uluslararası basının katılacağı basın toplantısı tertip edileceğini açıkladı. Ocak ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliğinde, Bursa’da TÜRKSOY Olağanüstü Daimî Konsey Toplantısı’nın üye ülkelerin kültür bakanları ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenleneceğini söyleyen Başkan Aktaş, “Mart ayında nevruz kutlamaları ile Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış programını şehrimize ve Türk dünyasına yakışır, görkemli bir törenle yapacağız. İşin startı Nevruz ile beraber verilmiş olacak. 2022’nin planlamasının sağlıklı işlemesi, eşgüdüm içerisinde ilerlemesi için çalışmalarımıza ekip arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Yaptığımız programlarla aslında 2022 yılı gelmeden Türk Dünyası Kültür Başkenti faaliyetlerine hızlı bir giriş yaptık. 2022’de de 4. Dünya Göçebe Oyunları, 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı, 12. FotoFest, 60. Uluslararası Bursa Festivali ve TÜRKSOY’un gelenek hâline gelmiş programları olacak. Bilimden edebiyata, sanattan gastronomiye, sempozyumdan konsere, söyleşiden sergiye varıncaya kadar kültür ve sanatın her alanında birçok faaliyetimiz olacak” diye konuştu.
“Kadim tarihi ile farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan, Türk şehri, Osmanlı payitahtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. büyük şehri, tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin, sanayinin önde gelen şehri Bursa, ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşamaktadır” diyen Başkan Aktaş, konuya detaylı çalıştıklarını anlattı. Süreç boyunca yapılacak restorasyon ve organizasyonlarla Bursa’nın ortaya çıkan özelliklerini tüm dünyaya göstermiş olacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, sürecin Bursa’nın Avrupa Kültür Başkenti olması yolunda önemli eşik teşkil edeceğini belirtti. Organizasyonu Kültür AŞ çatışı altında diğer birimlerin katkılarıyla hazırladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, şehrin kazanımlarını önemsediklerini dile getirerek sürece destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.
“2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’yı tebrik ediyoruz”
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, yeşil ve tarih şehri Bursa’nın olan TÜRKSOY’un Daimi Konseyi’nde alınan kararla 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlattı. O günden bu yana Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile heyetlerin birçok kez buluştuğunu anlatan Kaseinov, yapılması planlanan değerli ve anlamlı projeleri duydukça mutlu olduklarını ifade etti. Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını bugüne kadar Türk devletlerinin kültürel ve tarihi değeri en yüksek şehirlerin taşımasına vesile olduklarını söyleyen Kaseinov, “Önümüzdeki sene Osmanlı Devleti’nin başkentliğini yapan kadim Bursa, inanıyoruz ki bu unvanı lâyıkıyla taşıyacaktır. 2012 yılından beri Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasıyla edindiğimiz tecrübe sayesinde Avrupa Kültür Başkenti şehirleriyle Türk Dünyası Kültür Başkentlerini buluşturmaya başladık. Bursa’ya 2022 yılı boyunca kuvvetli destek vereceğiz. Önümüzdeki sene Kültür Başkentimiz Bursa’yı, Litvanya’nın Kaunas ve Sırbistan’ın Novi Sad gibi Avrupa Kültür Başkentlerinde tanıtmak ve bağları güçlendirmek için çalışacağız. TÜRKSOY olarak 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’yı tebrik ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve ekibine tarihi görevde başarılar diliyorum” dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı İdari İşler Başkanı Akif Marifli, Bursa’yı Türk halklarının medeniyet payitahtı seçilmesinden dolayı tebrik etti. Açıklanan zengin programın memnuniyet verici olduğunu anlatan Marifli, 2022’de düzenleyecekleri 8. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı’nda Türkiye’nin ‘Onur Konuğu’ olacağını belirterek Bursa’yı da fuara davet etti. Marifli, ayrıca Başkan Alinur Aktaş’a Nizami Gencevi’ye ait bir eseri ve Karabağ Zaferi’nin timsâli olan ‘Harı Bülbül’ nişanını hediye etti.
Azerbaycan Cumhuriyeti TÜRKSOY Temsilcisi Elçin Gafarlı, Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasını tebrik ederek, tarihî zenginlikleri bünyesinde barındıran Bursa’nın bunu hak ettiğini söyledi.
İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tüm birimleriyle bu projeye destek olacağını belirtti. Bursa’nın çok büyük turizm potansiyeli olduğunu anlatan Özer, 2022 yılıyla başlayacak sürecin uzun soluklu olmasını arzuladıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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