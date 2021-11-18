Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu

TFF 1. Lig’in 13. haftasında oynanacak olan Bursasporİstanbulspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek.

TFF 1. Lig’in 13. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre cumartesi akşam saat 19.00’da Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan Bursasporİstanbulspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Gökmen Baltacı yapacak. Dördüncü hakem ise Feridun Daldaş olacak. Kadir Sağlam yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, İstanbulspor ise 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti. Yeşilbeyazlı takım tek galibiyetini ise 2019’da İstanbulspor’a karşı 21’lik skorla almıştı.

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