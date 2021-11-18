Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 20212022 Kış Spor Okulları 27 Kasımda başlıyor.

Yeni neslin daha donanımlı, birikimli ve sağlıklı yetişmesi maksadıyla imkânlar oluşturan Büyükşehir Belediyesi, gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyespor işbirliği ile düzenlediği 20212022 Kış Spor Okulları 27 Kasımda başlıyor.

“11 branş, 7 dönem”

416 yaş aralığındaki çocukların yüzme, voleybol ve basketbol başta olmak üzere kort tenisi, boks, jimnastik, satranç, taekwondo, masa tenisi, güreş ve karate branşlarında eğitim alacağı faaliyet, toplam 11 branşta ve 12 eğitim tesisinde gerçekleştirilecek. Eğitimler cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 2 gün olurken, 4’er hafta üzerinden toplamda 7 dönem devam edecek.

Yaz ve Kış dönemlerinde çocukların hem spor yapıp hem de keyifli zaman geçirmelerine imkân sağlayan Spor Okulları ile çocukların sporu, hayatlarının bir parçası hâline getirmeleri ve hayatları boyunca iyi bir sporcu ve vatandaş kimliğini benimsemeleri hedefleniyor.

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