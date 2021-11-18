Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa’da yapılacak

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonu’nun koordinasyonunda düzenlenen Alpagut Avrasya Şampiyonası, 2021 Kasım tarihleri arasında Bursa’da yapılacak.

Türk milletinin ata sporu olan, son yıllarda 3 kıtada 30’u aşkın ülkede binlerce sporcu tarafından yapılan alpagut sporunun Avrasya Şampiyonası, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonu’nun koordinasyonunda 2021 Kasım tarihleri arasında Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda düzenlenecek. Şampiyonaya 11’i aşkın ülkeden yaklaşık 250 sporcu katılacak. 20 Kasım Cumartesi günü saat 15:0016:00 arasında açılış töreninin yapılacağı turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan, Irak, İran, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan sporcular katılacak.

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