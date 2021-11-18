Bütün dünyada yankı uyandıran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, gönüllü rehberlerini arıyor.

Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Açıldığı günden bu yana yüz binlerce ziyaretçiye kapılarını açan Fetih Müzesi, sanal rehber Eren’in ardından yeni bir uygulamaya imza attı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihle ilgilenen kişilere ulaşmak maksadıyla müzeye gönüllü rehberler aradıklarını duyurdu.

Vatandaşların müzenin bir parçası olması için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Dündar, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne gönüllü rehberler arıyoruz. Bu rehberlerimize, müze yetkililerimiz tarafından uygulama öncesi eğitimler vermeyi planlıyoruz. Dördüncü sınıftan itibaren tarih dersi almaya başlayan ve tarihe ilgi duyan öğrencilerimiz, kendi yaş gruplarına rehberlik yapabilecek. Yetişkinlerde ise gönüllü rehberler, haftanın belirli günleri burada arkadaşlarımızla çalışabilecek. Böylece müzemiz, günümüz müzeciliğinde olması gerektiği gibi vatandaşların rol aldığı mekân olarak hizmetine devam edecek” dedi.

Başkan Dündar, katılmak isteyen vatandaşların (0224) 224 13 26 numaralı telefondan geniş bilgi alabileceklerini belirtti.

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