Bursaspor’da kombine satışı yarın saat 16.16’da sona eriyor

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Bursaspor Kulübü, kombine satışı ile ilgili açıklamada bulundu. Yeşilbeyazlılarda kombine bilet satışı yarın saat 16.16’da sona eriyor.

Bursaspor internet sitesinden yaptığı açıklamada yarın saat 16.16'da kombine satışlarının sona ereceğini açıkladı. Yeşilbeyazlı kulüpte yapılan açıklama şu şekilde: "Kombine satışlarımız 19 Kasım 2021 (yarın) saat 16.16 itibariyle sona erecektir. Kendilerine kulübümüz tarafından dönüş yapılıp ulaşılamayan (TC Kimlik No, HES Kodu hatalı, Passolig vize süresi biten) taraftarlarımızın bilgilerini bskombinebilgi@gmail.com adresine göndermelerini önemle rica ederiz.”

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