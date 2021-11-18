Köy okullarının kalbi Orhaneli'de atacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy okullarının kalbi Orhaneli'de atacak

İHA

Köy okullarının kalbi Orhaneli'de atacak

Köy okullarının kalbi Bursa’nın Orhaneli ilçesinde atacak.
Koda Kırsalda Eğitim ve ARGE Merkezi, "köy okulları değişim ağı" projesiyle Orhaneli'de toplantı düzenledi. Sadağı Kanyonu Tesislerinde yapılan toplantıya Koda Genel Koordinatörü Mine Ekinci, Koda yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fethi Yıldız, Orhaneli Belediye Başkan vekili Ömer Özen, İlçe Millî Eğitim Müdür yardımcısı Veysel Ablay, Köy Okulları Değişim Ağı Eğitim Danışmanı Cavit Yeşildağ, Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Başkanı Mümtaz Aslan ve misafirler katıldı.
Koda genel koordinatörü Mine Ekinci, "köyde eğitimi iyileştirmek için sadece fizikî destek yeterli olmuyor. Bu değişimi yaşatmak istiyorsak, hem yereldeki ihtiyaçlara cevap veren içerikler geliştirmemiz, hem de sadece çocukları değil, çocukların etrafındaki yetişkinleri güçlendirmemiz gerekir. Bizim için çok önemli bir projemiz var. Burada Türkiye'nin bütün kırsalına hitap edecek eğitim merkezi oluşturmak istiyoruz. Bütün Türkiye'deki köy öğretmenlerine ve ailelere hizmet edecek eğitimciler yetiştirmek istiyoruz. Orhaneli'de 5 dönümlük bir arazi üzerine bir kampüs oluşturacağız. Bu kampüste Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan öğretmenlere ve ailelere eğitim verecek eğitmenler yetiştireceğiz. Bugünden itibaren destekçi çağrımıza başladık, bugünden sonra daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Cavit Yeşildağ ise, "Üniversitede akademisyenlik yaparken işimi bırakıp bu merkezin kuruluş süreci için memleketim olan Orhaneli'ye geri döndüm. Orhaneli ve Bursa halkının ve yöneticilerinin eğitime ve gelişime açık olması büyük avantaj" dedi.
Orhaneli Belediyesi Başkanvekili Ömer Özen ise, “Kırsalda çocuktan başlayarak bütün topluluğa yayılacak yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata geçirmek için çalışan bu kurumla olmaktan mutluyum” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız da, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Ben de Bursa Orhaneli’de yetişmiş biri olarak her daim arkanızdayım, gözünüz arkada kalmasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor’da kombine satışı yarın saat 16.16’da sona eriyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da kombine satışı yarın saat 16.16’da sona ...
Sanayi Doktora Programı işbirlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Sanayi Doktora Programı işbirlikleri devam ediyor
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
Osmangazi çiçek açtı Osmangazi kış çiçekleri ile daha güzel
YEREL HABERLER Osmangazi çiçek açtı Osmangazi kış çiçekleri ile daha ...
Fetih Müzesi gönüllü rehberlerini arıyor
YEREL HABERLER Fetih Müzesi gönüllü rehberlerini arıyor
Turizmde hedef Avrupa ülkeleri
YEREL HABERLER Turizmde hedef Avrupa ülkeleri
Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa’da yapılacak
YEREL HABERLER Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa’da yapılacak
Kış Spor Okulları 27 Kasımda başlıyor
YEREL HABERLER Kış Spor Okulları 27 Kasımda başlıyor
Yıldırımlı sporcu Avrupa üçüncüsü
YEREL HABERLER Yıldırımlı sporcu Avrupa üçüncüsü
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin yeni üyesi Yıldırım Belediyesi
YEREL HABERLER Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin yeni üyesi ...
Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu
Bursa’nın zindanlarını dünya konuşacak Uludağ'ın yamaçlarındaki evler tek tip restore edilip ışıklandırılacak Dünyanın her yerinden Bursa'yı izlemeye gelecekler
YEREL HABERLER Bursa’nın zindanlarını dünya konuşacak Uludağ'ın ...
Bursa, Türk dünyasının kalbi olmaya hazır
YEREL HABERLER Bursa, Türk dünyasının kalbi olmaya hazır
Bursa'da 100 bin kişiyi zehirleyecek miktarda uyuşturucu ele geçirildi Bursa polisi 58 kilogram bonzai ele geçirdi
YEREL HABERLER Bursa'da 100 bin kişiyi zehirleyecek miktarda ...
Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin ve karantinadaki kişilerin hizmetinde
YEREL HABERLER Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin ve karantinadaki ...
Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla vurdu
YEREL HABERLER Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla vurdu
Bursa'da 58 kilo bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 58 kilo bonzai ele geçirildi
Şeker hastalığı, kalp damar hastalığı riskini 4 kat artırıyor
YEREL HABERLER Şeker hastalığı, kalp damar hastalığı riskini 4 kat ...
Bursa'da 3 bin sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 3 bin sikke ele geçirildi
Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu, uzmandan uyarı geldi
YEREL HABERLER Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu, uzmandan uyarı ...
Diyabet, kalp damar hastalığı riskini 4 kat arttırıyor
YEREL HABERLER Diyabet, kalp damar hastalığı riskini 4 kat ...
60 binde 1... Bebek kamerasına yakalanan silahlı hırsızlık çetesine şok baskın Sahibinden.com sitesindeki satılık araçların ikiz plakalarını çıkarıp kiraladıkları araçlara takarak soymadık ev bırakmayan çete Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla çökertildi Bursa polisi takip edip izlediği 60 bin aracın içerisinden hırsızları buldu Hırsız çetesine yapılan baskında 500 gram kokain maddesi ele geçirildi Eli silahlı hırsızlar Bursa'da bir evi soyarken ailenin yatak odasına kurduğu bebek kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER 60 binde 1... Bebek kamerasına yakalanan silahlı ...
Gürsu’nun gençleri geleceğe koşuyor
YEREL HABERLER Gürsu’nun gençleri geleceğe koşuyor
İklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği
YEREL HABERLER İklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.