Bursaspor Kulübü, stadyum altındaki dükkanların kiralanacağı açıkladı

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Bursaspor Kulübü, Bitci Timsah Park'ın altında yer alan dükkanların kiralanacağını duyurdu.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Bitci Timsah Park'ın altında yer alan dükkanları kiralayacaktır.Bu husus ile ilgili bilgi ve belgeler30 Kasım 2021 itibariyle Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizden temin edilebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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