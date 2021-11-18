Aydınpınar, Mürsel ve Ülkü plânları meclis onayında

Mudanya Belediyesi, plânlama çalışmalarını sürdürüyor.

Mudanya’yı tarihî, kentsel ve doğal zenginlikleriyle geleceğe taşımayı hedefleyen Mudanya Belediyesi, Aydınpınar, Mürsel ve Ülkü mahallerinin plânlarını, belediye meclisine getiriyor. Mudanya sınırları dahilinde yapılaşmayla ilgili sıkıntı yaşayan 7 mahalleyle ilgili plân revizyonu çalışması başlatan Mudanya Belediyesi tarafından Aydınpınar’da 26 hektar, Mürsel’de 22 hektar ve akabinde Ülkü Mahallesinde 87 hektarlık alan için hazırlanan plânlar, belediye meclisinde onaylanacak.

Mudanya’yı sağlıksız şehirleşmeden kurtararak modern şehirciliğin gereklilikleri ile buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Aydınpınar ve Mürsel’in, beraberinde Ülkü Mahallemizin günümüzün koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek imar planı çalışmasını tamamladık. Mudanya’nın kimliğine ve tarihine özgü, bir kent plânlaması ortaya çıkacak. Mudanya geleceğe sağlıklı ve çağdaş bir yapılaşmayla taşınacak” diye konuştu.

Mudanya Belediyesi, Danıştay 6. Dâiresi’nin Plânlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin serbest nizam yapılaşma şartlarıyla ilgili verdiği iptâl kararının ardından köy plânlarına ait imar plânı revizyon çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılında Resmî gazetede yayımlanan Plânlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre “Birden fazla yapının inşa edilebileceği ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce onaylanmış olan uygulama imar planı kararı ile serbest nizam kararı verilen parsellerde, komşu parsellerde yer alan ve bu parsele en yakın yapıların yapı nizamlarına aykırı düşmemek koşuluyla, sadece bir tek nizam uygulanabileceği gibi ayrık, blok veya bitişik nizamdan ikisi veya üçü bir arada karma olarak uygulanabilir” hükmü Danıştay 6. Dâiresi’nin yürütmeyi durdurma kararına göre kaldırıldı. Bu karar gereği Mudanya sınırları içerisinde serbest nizam yapılaşma şartına sahip olan 7 köye ait imar plânlarının revize edilmesi ihtiyacı doğdu.

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