Fotoğraf Maratonu sonuçları belli oldu

İnegöl Belediyesi’nin BUFSAD ve İFSAD iş birliğiyle düzenlediği Fotoğraf Maratonunun sonuçları belli oldu.

İnegöl Belediyesi şehrin turizm, endüstri ve sosyal değerlerini ölümsüzleştirmek, sonbaharın renk cümbüşüyle İnegöl’ün eşsiz doğasını sanatla buluşturmak maksadıyla 1114 Kasım tarihleri arasında 4 gün süren Fotoğraf Maratonu düzenledi. Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği (BUFSAD) ve İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD) iş birliğiyle ulusal bir yarışma olarak tertip edilen Fotoğraf Maratonuna ülkenin dört bir yanından fotoğraf sanatçıları katıldı.

Profesyonel fotoğraf sanatçılarının farklı şehirlerden İnegöl’e gelerek hem şehri gezip tanıdığı hem de farklı bakış açılarıyla İnegöl’ü fotoğrafladığı İnegöl Belediyesi Fotoğraf Maratonunun tamamlanmasının ardından jüri 17 Kasım tarihinde toplandı. Yapılan yüzlerce başvuru değerlendirilerek yarışmada her kategoride ilk 3’e giren fotoğraflarla birlikte 2 mansiyon ödülü ve 30 sergileme alan fotoğraf belirlendi.

Yarışmada her kategorinin 1’inciye 10 bin TL, 2’nciye 5 bin TL, 3’üncüye 3 bin TL ve mansiyonlara ise 1500’er TL ödül verilecek.

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