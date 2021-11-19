İnegöl'de iki günde 4 araç çalan 2 şüpheli yakalandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 günde 4 araç çalan Vahit Ç. ile Oğuzhan G., 137 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu yakalandı. Çaldıkları son araçla kaçarken yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnegöl ilçesinde 2 günde 4 aracın çalındığı bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 137 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Araçların gittiği güzergahı belirleyen ekipler, bölgede yapılan incelemede 3 aracı terk edilmiş halde buldu. Yaklaşık 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, şüphelilerin Vahit Ç. ile Oğuzhan G. olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelileri Ertuğrulgazi Mahallesi´nde çaldıkları başka bir araçla kaçarken yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vahit Ç. ile Oğuzhan G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-19 01:54:49



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