Kanser hastası tıp öğrencisi iyileşince hemotoloji uzmanı olmaya karar verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2019 yılında öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede lenf kanseri olduğunu öğrenen 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut iyileşti. Genç kız iyileştikten sonra hemotoloji uzmanı olmaya karar verdi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 3. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Elif Azra Bulut, 2019 yolunda öksürük ve nefes almada zorluk şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu. Bulut'a, sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde lenf kanseri teşhisi konuldu.

2020 yılına kadar tedavisi devam eden Elif Azra Bulut tedavilere yanıt verdi ve iyileşti.

Hastalıktan sonra tüm çalışmalarını kanser hastalığı üzerine yaptığını ve ilerleyen yıllarda hemotoloji uzmanı olmak istediğinin altını çizen Bulut, hastalık döneminde vatandaşlar tarafından başlatılan kampanya ve destekler ile ayakta durdurduğunu ve iyileşeceğine bu şekilde inandığını söyledi.

Tamamen iyileştiğini ve Normal hayata döndüğünü açıklayan Elif Azra Bulut, "Bundan 2 sene önce adına kök hücre kampanyası başlatılmıştı. Bunun için çok minnettarım. O dönemde ben hastahanede yatıyordum ve kanser hastasıydım. 20 yaşında teşhis aldım. Tedavim 67 ay kadar sürdü ve 1.5 sene önce tamamen iyileştim. Hastalıktan sonra vücudum tamamen toparlama evresine girdi. Saçlarım uzamış oldu. Bunun dışında içeride oluşacak hasarlar engellendi. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Hastalık süreci sonrası hayatımda çok şey değişti iyi anlamda. Hayatın değerini anlamı olduğumu düşünüyorum. Bu süreçten sonra okuluma geri döndüm. Okulu ne kadar sevdiğimi öğrenmiş oldum. 1. sınıfı okuyup bırakmak zorunda kalmıştım. Şuanda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimime devam ediyorum. Bundan sonra yapacaklarıma odaklandım. Hastaları daha takımdan yakından anlayıp onlara destek olabilmeliyiz. İnsanlara bunu duyurarak kök hücre donörü olmalarını sağlamak istiyorum. Bundan sonra genelde bu konu üzerine eğileceğim. Belki ileride bir gün hemotoloji uzmanı da olabilirim" dedi.

Kanser hastalığı ile ilgili çalışmalar yaptığını aktaran Bulut, "Bu esnada yürüttüğüm bir çok proje bulunmakta. Bunlardan biri yonca. Çocukları eğlendirmeye yönelik bir proje. Bir tanesi belki de sensin ekibi. Bu ekipte insanlara kan ve kök hücre ihtiyacının önemini anlatarak Kızılay'a yönlendiriyoruz. Bir de sosyal medya üzerine YouTube kanalı açtım. Genel anlamda kan, kök hücre ve organ bağışı noktasında çalışıyorum. Hastalık sürecinde aslında her hastada olduğu gibi psikolojik olarak inişli çıkışlı oldu. Bunu atlatmamın en büyük sebebi destekler oldu. Belki de ben yapacağıma inanmamış olsam bile, yapabileceğime inandım" ifadelerini kullandı.

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