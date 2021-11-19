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Osmangazi’den öğrencilere tam destek Öğrenciler için ücretsiz İngilizce etüt

İHA

Osmangazi’den öğrencilere tam destek Öğrenciler için ücretsiz İngilizce etüt

Eğitim alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, iş ve eğitim hayatında büyük önem taşıyan yabancı dil konusunda ilk ve ortaokul öğrencilerine destek olmak maksadıyla ücretsiz İngilizce etüt hizmeti vermeye başladı.
Osmangazi Belediyesi, eğitim alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Uludağ Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında İngilizce öğrenmek ya da eksiklerini gidermek isteyen ilk ve ortaokul öğrencileri için Tuna ve Mehmet Akif Hizmet Binalarında ücretsiz İngilizce etüt programları düzenleniyor. Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin ‘Topluma Hizmet Dersi’ çerçevesinde verdikleri eğitimlere öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Toplam 70 kişinin faydalandığı etüt programının öğrenciler için oldukça verimli geçtiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlk ve ortaokul öğrencilerinin yer aldığı etütlerde, çocuklarımıza İngilizcenin tüm incelikleri aktarılırken, aynı zamanda imtihanlara da hazırlanıyorlar. Etütlere katılan öğrenciler, bir yandan ders çalışırken diğer yandan kurdukları arkadaşlıklar sayesinde sosyalleşme ve okul stresinden kurtulma imkânı da buluyor” dedi.
Öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olabilmeleri için her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Pırıl pırıl öğretmen adaylarımız da, haftanın belirli günlerinde geleceğimizin teminatı çocuklarımızla yakından ilgileniyor. Onların hem derslerinde, hem de sosyalleşmelerinde ciddi katkı sağlıyorlar. Derslere olan katılım ise gün geçtikçe artıyor. Bizler, böylesine önemli bir etüt hizmetine kapılarımızı açmaktan mutluluk duyuyoruz. Emek gösteren tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” diye konuştu.

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