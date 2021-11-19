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“Her kütüphane bir hapishane kapatır” Öğretmenler 11. kütüphaneyi kurdu

İHA

“Her kütüphane bir hapishane kapatır” Öğretmenler 11. kütüphaneyi kurdu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ormankadı İlk ve Ortaokulu Kütüphanesine ‘eTwinning Kitap Kumbaram Projesi’ kapsamında binlerce kitap kazandırıldı.
‘Kütüphanesiz okul kalmasın’ sloganıyla Manisa Şehzadeler’e bağlı Şehitler Ortaokulu'nda görev yapan Türkçe öğretmenleri Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan Yılmaz Gürakan tarafından başlatılan ‘eTwinning Kitap Kumbaram Projesi’, girişim ortaklarından Mustafakemalpaşa Ortaokulu Türkçe öğretmeni Sema Ertan Özcan ve sosyal bilgiler öğretmeni Fatih Özcan’ın da katkılarıyla her geçen gün büyüyor.
Türkiye genelinde bugüne kadar 11 kütüphanenin kurulduğu proje dâhilinde Ormankadı İlk ve Ortaokulu Kütüphanesi de 3 bin adet kitapla zenginleştirildi. Kitapların okula teslim edildiği törende, öğrencilere yönelik hazırlanan tasarım beceri atölyeleri de hizmete girdi. Ormankadı’daki tarihî okul binasında bulunan kütüphanenin açılış programına; Kaymakam Ahmet Altıntaş, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Emniyet Müdürü Rıza Dinç, okul müdürleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Projenin tanıtımının yapıldığı programda konuşan Ormankadı İlk ve Ortaokulu Müdürü Tolga Arğın, projeye dâhil olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Türkçe öğretmeni Sema Ertan Özcan ise proje çerçevesinde 11. kütüphaneyi Mustafakemalpaşa’da açtıklarını, kütüphanenin çocuklara okuma kültürü kazandırılması için önemli olduğunu belirtti.
“Her kütüphane bir hapishane kapatır”
6 yılda Manisa, Van, Batman, Düzce ve Bursa’da 11 kütüphane kurduklarını kaydeden Özcan; “Projenin maksadı, öğrencilerimize okuma ve sorumluluk bilinci kazandırmak, çocuklarımızın sadede bilen değil uygulayan olmalarını sağlamaktır. Bin bir emekle topladığımız kitapları proje ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz okullara gönderiyoruz. Hedefimiz her bölgeye en az bir kütüphane açmak. Sırada İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri var. Bu yıl Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in başlattığı ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesinde olduğu gibi ülkemizin tüm okulları kütüphaneye kavuşana kadar bu projeyi sürdürme niyetindeyiz. ‘Açılan her kütüphane bir hapishane kapatır’ sözünden hareketle yoluma devam ediyoruz. Yeşil Bursa’mızın 2022 Kültür Başkenti ilan edilmesinin sevincini yaşadığımız bu günlerde bu yılın ilk kütüphanesi Ormankadı Ortaokulu öğrencilerine hayırlı olsun” dedi.

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