Kayıp tersane işçisi aranırken derede erkek cesedi bulundu

Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde 4 ay önce kaybolan ve tutuklu 3 şüphelinin, öldürerek dereye attıklarını söyledikleri Selçuk Duman´ı arama çalışmaları sırasında erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti için otopsi raporu bekleniyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tersane işçisi Selçuk Duman'dan haber alamayan ailesi, 7 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Duman'ın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yönde genişletti. Soruşturma kapsamında Duman´ın arkadaşları Ender Anıl Karagöz (42), kardeşi Eren Karagöz (33) ve Orhan Bilgiç (38), gözaltına alındı. Serbest bırakılıp, tekrar gözaltına alınan şüpheliler, 22 Ekim´de tutuklandı. Şüpheliler, sorguda, araç alışverişiyle ilgili Duman ile husumet yaşadıklarını ve birlikte Bursa'nın Gemlik ilçesine gittikleri sırada iple boğarak öldürüp, Karsak Deresi´ne attıklarını itiraf etti.
Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, derede Selçuk Duman´ın cesedini aramaya başladı. Ekipler, bugünkü aramada Karsak Deresi´nde erkek cesedine ulaştı. Şüphelilerin Duman´ı dereye attıklarını söyledikleri noktadan 100 metre ileride bulunan cansız beden, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin yaklaşık 4 ay suda kaldığı ve bu nedenle tanınmaz halde olduğu belirtilirken, kimlik tespiti için otopsi raporu bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Kazım BULUT
2021-11-19 13:08:11
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