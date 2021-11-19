Siyasetin önemli isimleri AK teşkilatlarla buluşuyor

AK Parti Genel Merkez ARGe ve Eğitim Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen teşkilat içi eğitim programlarının Bursa ayağı 2021 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AK Parti, birçok alanda olduğu gibi teşkilat içi eğitim programları ile de öncü olma özelliğini sürdürüyor. 2017 yılında başlatılan ve birbirinden değerli konu ve konukları ile ülke çapında Türk siyasetine birçok yeni isim kazandıran Siyaset Akademisi’nin gösterdiği başarı Türkiye çapında örnek teşkil ediyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen ve yönetiminin koordinatörlüğünde Türkiye çapında başlatılan teşkilat içi eğitim programı ile de 93 bin, Bursa’da ise 1918 faal üyeye genel başkan yardımcıları, bakanlar, araştırmacı ve yazarlar düzeyinde birbirinden değerli eğitimcilerin iştirâkiyle bilgi ve tecrübe aktarımı yapılıyor.

Önemli isimler Bursa’ya geliyor

‘Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin’ Sloganıyla Türkiye çapında başlatılan eğitim programının Bursa ayağı 2021 Kasım 2021 tarihlerinde, 09.0017.00 saatleri arasında Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan eğitim programlarında AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, AK Parti MKYK Üyesi Yazar Ayşe Böhürler, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Önceki Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM İdare Amiri, 2427.Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Köşe Yazarı İsmail Kılıçarslan, Yazar Hakan Turgut ve Eğitimci Yazar Şaban Kızıldağ gibi isimler 11 farklı konuda eğitimler verecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana yapılamayanları yapan, hayal eden, gerçekleştiren bir dava hareketi olmasının sırrının sürekli kendisini eğiten, geliştiren ve yenileyen bir teşkilat yapısı olduğunu vurguladı.

AK Parti teşkilatlarının derdinin ve şevk kaynağının vatan, millet ve bayrak sevdası olduğunun altını çizen Davut Gürkan, “Araştıran, okuyan, kendisini eğiten, gönülden birbirine bağlı işte böylesine güzel bir teşkilatımız var. Bu nedenledir ki; bu eğitim programımızın sloganı “Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin”. Bizler birer birer birleşerek, azalmadan çoğalan büyük ve güçlü bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

Bursa teşkilatlarında dijital dönüşüm sürüyor

AK Parti Bursa teşkilatları tarafından geliştirilen bir teşkilat içi mobil uygulama ile organizasyonda aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olarak hâzırûn listelerini diital ortamda alacaklarını belirten Gürkan, “Hayata geçirdiğimiz mobil uygulamamız teşkilat içi iletişimimizi hızlandırmak, çalışma verimimizi arttırmak ve bizim için çok önemli olan kurumsal hafızamızı koruyabilmek adına çok faydalı olacak” dedi.

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