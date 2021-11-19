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Japonya'dan, depremde yardımlarına koşan AFAD ekibine anlamlı takdirname

DHA

Japonya'dan, depremde yardımlarına koşan AFAD ekibine anlamlı takdirname


Hasan BOZBEY/BURSA (DHA)JAPONYA'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, 2011 yılında meydana gelen Büyük Doğu Japonya Depremi´nde, halkının yardımına koşan Türk ekibin başındaki Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yalçın Mumcu'ya, `Japonya Başkonsolosluk Ödülü´ adında takdirname verdi.
Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9,03 büyüklüğündeki depremde 15 bin 828 kişi öldü, 6 bin 126 kişi ise yaralandı. Toplam 2 bin 173 kişinin kaybolduğu deprem sonrası, Türkiye'den, Bursa İl AFAD Müdürü Yalçın Mumcu'nun liderliğinde 36 kişilik arama ve kurtarma ekibi Japonya'ya gitti, Sendai´de mahsur kalan birçok kişiyi kurtardı. Ekip, arama çalışmalarında etkin rol oynadı. Japonya'da 25 gün süren çalışma sonrası görevlerini tamamlayan Yalçın Mumcu'nun liderliğini yaptığı arama ve kurtarma ekibi, alkışlarla Türkiye'ye uğurlandı.
UNUTMADILAR, BURSAYA GELİP ÖDÜL VERDİLER
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, JaponyaTürkiye dostluk ilişkilerini geliştiren bu çalışma nedeniyle Bursa'ya gelerek AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu'ya, `Japonya Başkonsolosluk Ödülü´ adını verdikleri `Takdirname´ verdi.
AFAD'ın İl binasında yapılan törende konuşan Başkonsolos Nishimaki, yaşanan felaket sonrası Yalçın Mumcu liderliğindeki Türk arama kurtarma ekiplerinin, diğer ülkelerin ekiplerine göre afet bölgesinde daha uzun süre görev yaparak, Japon halkını yalnız bırakmadığını söyledi. Türk ekibinin yaptıkları çalışma ile, `Dost dediğin kara günde belli olur´ sözünün gereğini layıkıyla yerine getirdiğini belirten Nishimaki, Yalçın Mumcu'ya, üzerinde, `Sayın Yalçın Mumcu... Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklı anlayışın gelişmesinde göstermiş olduğunuz gayret ile yakın dostluk ilişkilerine katkıda bulunarak büyük bir başarı elde etmiş olmanız dolaysıyla, en derin saygılarımla bu takdirnameyi tarafınıza sunarım' yazılı takdirname verdi.
Bursa İl AFAD Müdürü Yalçın Mumcu ise kendisine verilen bu ödülün çok kıymetli olduğunu belirterek, afetler konusunda kader birliği yapan Türk ve Japon halkının yakınlaşması ve iş birliğine vesile olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Mumcu, Japon halkının kendilerine gösterdiği sevgiyi asla unutmayacaklarını da ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY
2021-11-19 15:56:58

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