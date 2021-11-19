Husumetlisini otomobilinde öldürdü

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde Ahmet Türkan (46), para meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Osman Turgut´u bindiği otomobilinde tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Türkan, mahallede karşılaştığı para meselesi nedeniyle husumetli olduğu Osman Turgut´un otomobiline bindi. Çıkan tartışmada Ahmet Türkan, belindeki tabancayı çıkartıp Osman Turgut'a 5 el ateş edip kaçtı. Yaralanan Turgut, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Turgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ahmet Türkan polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2021-11-19 16:19:46
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