Bursaspor Kulübü, İsmail Çokçalış’la ilgili flaş karar verdi

Bursaspor Kulübü, alacaklarından dolayı kulübü TFF’ye şikayet eden İsmail Çokçalış’a 2 milyon 199 bin TL’lik alacağını ödeyerek Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’ne gönderdi.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Daha önce alacaklarından dolayı kulübümüzü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet eden İsmail Çokçalış'ın 2 milyon 199 bin TL'lik alacağı bugün itibariyle ödenmiştir. Profesyonel futbolcu İsmail Çokçalış yönetim kurulumuzun kararıyla çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerimizde devam edecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”

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