Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü M.A., rampadan aşağı indiği esnada, yolun yağmur sebebiyle kaygan olmasından dolayı yavaşlayamayarak kavşağa giren İ.S. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.