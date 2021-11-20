Motokuryeye çarptı, arkasına bile bakmadan gitti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan gitti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yolda giden motokurye ile bağlantı yolundan çıkan otomobil çarpıştı. Motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Bu vicdansızlığı görenler ise ''insanlık ölmüş'' dedi. Bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.