Otomobil takla attı, yolda can pazarı yaşandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil takla attı, yolda can pazarı yaşandı

İHA

Otomobil takla attı, yolda can pazarı yaşandı

Bursa’da yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak takla atan otomobilde can pazarı yaşandı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görükle girişinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta bulunanlar yola savrulurken ana yolda can pazarı yaşandı. Diğer sürücüler otomobilin içinde kalanların yardımına koştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da akıl almaz kaza Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, taksiye yandan çarpınca taksi takla atarak metrelerce sürüklendi
YEREL HABERLER Bursa'da akıl almaz kaza Kayganlaşan yolda direksiyon ...
Motokuryeye çarptı, arkasına bile bakmadan gitti
YEREL HABERLER Motokuryeye çarptı, arkasına bile bakmadan gitti
Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı
Bursaspor Kulübü, İsmail Çokçalış’la ilgili flaş karar verdi
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, İsmail Çokçalış’la ilgili flaş ...
Camiler Osmangazi ile ihya oluyor Atıcılar Veysel Karânî Camii yeni görünümüne kavuştu Mustafa Dündar: “Çevresini açarak camilerimize nefes aldırıyoruz”
YEREL HABERLER Camiler Osmangazi ile ihya oluyor Atıcılar Veysel ...
Husumetlisini otomobilinde öldürdü
YEREL HABERLER Husumetlisini otomobilinde öldürdü
Yıldırım ‘İncirli Meydanı’ ile nefes alacak
YEREL HABERLER Yıldırım ‘İncirli Meydanı’ ile nefes alacak
Emin Adanur, Timsah Park’ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Emin Adanur, Timsah Park’ta incelemelerde bulundu
Japonya'dan, depremde yardımlarına koşan AFAD ekibine anlamlı takdirname
YEREL HABERLER Japonya'dan, depremde yardımlarına koşan AFAD ekibine ...
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
50 metre sürüklenen araç hurdaya döndü, sürücüsü yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER 50 metre sürüklenen araç hurdaya döndü, sürücüsü ...
Şenay´ın terastan nasıl düştüğü araştırılıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şenay´ın terastan nasıl düştüğü araştırılıyor/ Ek ...
Fabrika işçisi kolunu makineye kaptırdı
YEREL HABERLER Fabrika işçisi kolunu makineye kaptırdı
Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı
YEREL HABERLER Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; ...
Gençoğlu: "Kardeşliğimizi kimse bozamaz"
YEREL HABERLER Gençoğlu: "Kardeşliğimizi kimse bozamaz"
Yıldız eskrimciler fırtına gibi
YEREL HABERLER Yıldız eskrimciler fırtına gibi
Bursa’da polise bıçakla saldıran şahıs, ayağından vurularak etkisiz hâle getirildi Anne-babasına şiddet uygulayıp polise bıçakla saldırdı, ayağından vurularak durduruldu
YEREL HABERLER Bursa’da polise bıçakla saldıran şahıs, ayağından ...
Siyasetin önemli isimleri AK teşkilatlarla buluşuyor
YEREL HABERLER Siyasetin önemli isimleri AK teşkilatlarla buluşuyor
Bebek kamerasından yakalanan hırsızlık şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Bebek kamerasından yakalanan hırsızlık şüphelileri ...
Kardeş şehir Peja’dan Nilüfer’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Kardeş şehir Peja’dan Nilüfer’e teşekkür ziyareti
Kınık Maden Suları 20 personel alacak
YEREL HABERLER Kınık Maden Suları 20 personel alacak
Bebek kamerasına yakalanan silahlı hırsızlık çetesi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bebek kamerasına yakalanan silahlı hırsızlık çetesi ...
Hindistan cevizi kabuğundan domates üretimi Yenişehir, biberden sonra özel domatesleri ile Avrupa pazarında
YEREL HABERLER Hindistan cevizi kabuğundan domates ...
Kayıp tersane işçisi aranırken derede erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp tersane işçisi aranırken derede erkek cesedi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.