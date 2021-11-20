Büyükşehir’den trafiğe nefes aldıracak hamle

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den trafiğe nefes aldıracak hamle

İHA

Büyükşehir’den trafiğe nefes aldıracak hamle

Büyükşehir Belediyesi, yoğun konutlaşmanın olduğu Yunuseli bölgesinde ulaşımı rahatlatacak olan DereçavuşYunuseli Bağlantı Yolu’nda çalışmaları tamamlayarak hizmete açtı.
Bursa’nın en çok konuştuğu trafiği sorununun çözümü için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın konforlu ve rahat ulaşımı için şehrin önemli noktalarında alternatif yol çalışmaları yürütüyor. Konutlaşmanın yoğun olarak yaşandığı Yunuseli bölgesine el atan Büyükşehir Belediyesi, Alman Kanalı üzerindeki Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nin yakınında bulunan bağlantı köprüsünden Armutköy’e dönen yolda çalışmalara geçtiğimiz aylarda start vermişti. Ekiplerin yoğun gayretiyle çalışmaları hızla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, DereçavuşYunuseli Bağlantı Yolu’nu Bursalıların hizmetine açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hizmete açılan bağlantı yolundaki son durumu yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Alinur Aktaş, açılan alternatif yolun bölgeye nefes aldıracağını söyledi.
YunuseliDereçavuş bağlantı yolunda çalışmaların tamamlandığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen ve hızla büyüyen Bursa’ya yönelik ulaşım yatırımlarının toplu taşımada, raylı sistemlerde. köprülü kavşaklarda ve bağlantı yollarında hızla devam ettiğini belirtti. 140 milyon TL’ye mal olan optimizasyon çalışmalarının tamamlandığını ve yoğunluğun yaşandığı saatlerde sefer aralığının 2 dakikaya indirildiğini ifade eden Başkan Alinur Aktaş, otobüs filosunda yüzde 33’lük bir büyüme olduğunu, yüzde 75'inin yenilendiğini anlattı. T1 hattının T2 ile entegrasyonu için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Başkan Aktaş, Emek Şehir Hastanesi hattında da çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Kavşak, akıllı kavşak, yol ve bağlantı çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Başkan Aktaş, “Kamulaştırmalarda hız kesmiyoruz. Acemler Kavşağı’nda çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak yoğunlaşan Yunuseli bölgesini rahatlatacak projelerden bir tanesini hayata geçirdik. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ni Bursa Çevre Yolu’na ve Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne bağlamaktadır. Bağlantı yolu Mudanya ilçesiyle Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında bulunan yerleşim alanları için alternatif ulaşım sağlıyor. 8 metre genişliğinde ve 3400 metre uzunluğunda bir yolumuz. Yaklaşık 3 milyon 400 bin gibi maliyete mal oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" dedi.
Başkan Alinur Aktaş, bağlantı yolundaki ilk sürüşü de otomobilin direksiyonuna geçerek kendisi yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor Türkiye’nin en ucuz ekmeğine bu sene de zam yok Kestel Belediyesi 400 gram ekmeği 1 liradan sofralara ulaştırıyor
YEREL HABERLER Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam ...
Kitaplarla gönüllere köprü kurdular
YEREL HABERLER Kitaplarla gönüllere köprü kurdular
Böyle tamirciyi kimse ne duydu, ne gördü Görmeden motosiklet tamir ediyor Maharetli parmaklarıyla görenleri şaşırtan görme engelli motor doktoru: "İnsanlar sırf çalışmamı seyretmeye geliyorlar. Türkiye'ye bir rakibim varsa onu da bekliyorum" "Engelliler her işi yapabilir, kimse dilenmesin"
YEREL HABERLER Böyle tamirciyi kimse ne duydu, ne gördü Görmeden ...
Bu Kıraathanede ev sahibi kediler Kedili Tekke maskotlarına yoğun ilgi Hem kütüphane hem kedi evi
YEREL HABERLER Bu Kıraathanede ev sahibi kediler Kedili Tekke ...
Dünyanın en nadir kuşları Bursa'da görüntüleniyor Kocacay deltası dünyanın en nadir görülen kuşlarına ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Dünyanın en nadir kuşları Bursa'da ...
'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada Marketten ekmek alan küçük kızın bisikletini gözünün önünde çaldı
YEREL HABERLER 'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada Marketten ...
İşyerlerine dadanan hırsız Mudanya'da yakalandı
YEREL HABERLER İşyerlerine dadanan hırsız Mudanya'da yakalandı
Otomobil takla attı, yolda can pazarı yaşandı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, yolda can pazarı yaşandı
Bursa'da akıl almaz kaza Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, taksiye yandan çarpınca taksi takla atarak metrelerce sürüklendi
YEREL HABERLER Bursa'da akıl almaz kaza Kayganlaşan yolda direksiyon ...
Motokuryeye çarptı, arkasına bile bakmadan gitti
YEREL HABERLER Motokuryeye çarptı, arkasına bile bakmadan gitti
Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı
Bursaspor Kulübü, İsmail Çokçalış’la ilgili flaş karar verdi
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, İsmail Çokçalış’la ilgili flaş ...
Camiler Osmangazi ile ihya oluyor Atıcılar Veysel Karânî Camii yeni görünümüne kavuştu Mustafa Dündar: “Çevresini açarak camilerimize nefes aldırıyoruz”
YEREL HABERLER Camiler Osmangazi ile ihya oluyor Atıcılar Veysel ...
Husumetlisini otomobilinde öldürdü
YEREL HABERLER Husumetlisini otomobilinde öldürdü
Yıldırım ‘İncirli Meydanı’ ile nefes alacak
YEREL HABERLER Yıldırım ‘İncirli Meydanı’ ile nefes alacak
Emin Adanur, Timsah Park’ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Emin Adanur, Timsah Park’ta incelemelerde bulundu
Japonya'dan, depremde yardımlarına koşan AFAD ekibine anlamlı takdirname
YEREL HABERLER Japonya'dan, depremde yardımlarına koşan AFAD ekibine ...
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
50 metre sürüklenen araç hurdaya döndü, sürücüsü yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER 50 metre sürüklenen araç hurdaya döndü, sürücüsü ...
Şenay´ın terastan nasıl düştüğü araştırılıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şenay´ın terastan nasıl düştüğü araştırılıyor/ Ek ...
Fabrika işçisi kolunu makineye kaptırdı
YEREL HABERLER Fabrika işçisi kolunu makineye kaptırdı
Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; bacağından vurularak yakalandı
YEREL HABERLER Aile içi şiddet ihbarına giden polislere bıçak çekti; ...
Gençoğlu: "Kardeşliğimizi kimse bozamaz"
YEREL HABERLER Gençoğlu: "Kardeşliğimizi kimse bozamaz"
Yıldız eskrimciler fırtına gibi
YEREL HABERLER Yıldız eskrimciler fırtına gibi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.