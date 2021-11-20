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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FotoFest heyecanı Bursa’da başladı

İHA

FotoFest heyecanı Bursa’da başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (BUFSAD) işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle bu sene 11’incisi düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest) kortej yürüyüşü ile başladı.
Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle dijital ortamda yapılarak Türkiye’nin ilk sanal fotoğraf festivali olma başarısını gösteren BursaFotoFest, uzun bir aranın ardından fotoğraf tutkunlarını Bursa’da yüz yüze bir araya getirdi. Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı fotoğraf festivallerinden olan ve 11’inci yılında ‘GözGöze’ temasıyla fotoğraf severler ile usta isimleri buluşturan BursaFotoFest, Cumhuriyet Caddesi'ndeki geleneksel kortej yürüyüşle başladı. Festivalin konuk ülkesi olarak Azerbaycan’ın belirlediği festivalin açılışınya, çok sayıda Azerbaycanlı fotoğraf sanatçısı da yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın eşliğinde yapılan yürüyüşe, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ile onlarca fotoğraf meraklısı katıldı. Yürüyüş, Zafer Plaza önündeki meydanda sona ererken, renkli görüntülere de sahne oldu.
12 ülkeden 262 fotoğrafçı
BursaFotoFest programı, yürüyüşün ardından Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı’nda devam etti. 12 ülkeden 262 fotoğrafçının 3000’den fazla fotoğrafının ve 200 serginin yer aldığı alandaki törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, FotoFest Kuratörü Kamil Fırat, yerli ve yabancı fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda fotoğraf tutkunu katıldı.
“Heyecanımız artarak devam edecek”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BursaFotoFest’i büyük bir heyecanla başlattıklarını söyledi. Bir şehrin marka olabilmesi için kaliteli ve farklı ülkeleri buluşturabilen organizasyonlara imza atması gerektiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın 11 senedir fotoğraf festivali için kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti. Bursa’nın çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu özelliğimizi dünyayla buluşturmak istiyoruz. Fotoğraf sanatı bu açıdan önem taşıyor. FotoFest’te bunun en önemli unsurlarından biridir. Emek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda heyecanımız her sene artarak devam edecek. Bu sene konuk ülke olarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan seçildi. Azerbaycan’ı fotoğraf sanatçılarının kareleriyle daha detaylı tanımış olacağız” dedi.
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, fotoğrafın tarihin yazmanın en önemli unsurları biri olduğunu belirterek fotoğraf sanatının ve sanatçıların önemine değindi. Karabağ Zaferi’nin çekilen fotoğraflarla tarihe aktarılacağını belirten Reşad Memmedov, BursaFotoFest’in uzun yıllar yapılmasını temenni etti. Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, festivalde konuk ülke olarak seçilen Azerbaycan’ın aslında Türkiye gibi festivalin ev sahibi olduğunu dile getirdi. Festivalin Bursa’da düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Efkan Ala, emeği geçenlere yürekten teşekkür etti. Bu tür faaliyetlerin insanlar üzerine pozitif etkileri olduğunu ifade eden Ala, “Festivalin süreklilik göstermesi adına kurumsallaşması için gerekli adımları hep birlikte atmalıyız. Bizleri zihinsel olarak bir mekandan başka mekana bir fotoğraf karesi götürebilir. Tarihin derinliklerine bizi bir fotoğrafla götürebilir. Afganistanlı kızın fotoğrafı, yeryüzünde her şeyden daha etkili oldu. Bir fotoğraf, tarihe silinmeyecek notlar düşebilir. Bu tür sergilerde, kayda alınmış zamanı gezip hissedebilirsiniz. Bu imkanı sunanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, fotoğraf festivalinin daha uzun yıllar yapılması için fedakarlık yapmaya hazır olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın festival için büyük destekleri olduğunu belirten Orhan, festivalin hayırlı olmasını diledi. BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, 11 yıldır fotoğraf festivalle kapıları araladıklarını ifade etti. Emeği geçenlere teşekkür eden Savaş, tüm fotoğraf tutkunlarını sergileri gezmeye davet etti. BursaFotoFest Küratörü Kamil Fırat, festivali 11’inci kez düzenlemekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Uzun bir aradan sonra tekrar buluşmanın keyif verici olduğunu anlatan Fırat, FotoFest'’n giderek büyümesini ve Bursa’nın en önemli markalarından biri olmasını temenni etti. Fırat, festivalin uzun soluklu olması için irade gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından festivalin en genç fotoğrafçısı Arda Morçiçek ile festivalin onur konuğu duayen fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman’a, Başkan Alinur Aktaş ve Efkan Ala tarafından plaket takdim edildi. Bursa’nın en önemli fotoğraf festivalini başlatmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren usta sanatçı Zaman, emeği geçenlere teşekkür etti. Protokol üyeleri tarafından kurdele kesiminin ardından birbirinden değerli fotoğraf karelerinin yer aldığı sergi alanı izlenime açıldı. 9 gün boyunca Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde devam edecek olan BursaFotoFest kapsamında 24 gösteri ve onlarca konuşma programı düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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