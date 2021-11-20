Efkan Ala: Başarının temel şartı bilmek değil sürekli öğrenebilmek



Esra TÜRKERMehmet İNAN/ BURSA, (DHA)AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, başarının temel şartının, sadece bilmek olmadığını, sürekli öğrenebilmek ve her tecrübeden sonra bir ilke çıkarmak olduğunu belirterek, "AK Parti de bugüne kadar bunu en iyi yapan partilerin başında gelir" dedi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca 20-21 Kasım'da `Bu hikayenin kahramanı sensin´ sloganıyla 81 ilde 3 ana kademe, il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlıklarına bağlı yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirilen teşkilat içi eğitim programı, Bursa'da da başladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) programa; AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti MKYK üyesi, Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Mustafa Esgin ve Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan katıldı.

Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, düzenlenen organizasyonla AK Parti teşkilatlarının bilgiyle tecrübeyle vizyonla buluşmasını hedef aldıklarını söyledi. Bilgiyle beslenilmediği takdirde başarıyı sürdürmenin mümkün olmayacağına dikkat çeken Ala, "Başarının temel şartı sadece bilmek değil sürekli öğrenebilmektir ve her tecrübeden sonra bir ilke çıkarmaktır, oradan elde edeceğiniz donanımla üreteceğiniz hizmeti de milletle buluşturmaktır. AK Parti de bugüne kadar bunu en iyi yapan partilerin başında gelir. Bundan sonra bu başarısını sürdürmenin yolu da bu tür eğitimlerdir" dedi.

AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023'e giden yolda bütün teşkilat mensuplarının emeklerini ortaya koyması gereken süreç yaşandığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da eğitim programının önemine dikkat çekip, şöyle konuştu:

"Zor bir süreçten geçiyoruz. Rahmetli Menderes´in idam edilmesiyle başlayan süreçte bugüne kadar demokrasimizin kesintiye uğradığı, adına bazen darbe, bazen post modern darbe veya farklı isimlerle nitelendirilen süreçleri yaşadık. Geldiğimiz noktada Türkiye çok daha güçlü ama 19 yıldır iktidar olmanın, birilerinin üzerinde vermiş olduğu psikoloji, rahatsızlık, tabi ki gözlerin, hedeflerin hep biz olmamız noktasında bir durumla da karşı karşıyayız. O yüzden teşkilatta görev yapan tüm arkadaşlarımızın, görevi ne olursa olsun, çok daha dikkatli, çok daha donanımlı olması gerekiyor."

İl Başkanı Gürkan ise partilerinin teknolojiyi kullanma yeteneğinin kendilerini farklı kıldığına dikkat çekti. Gürkan, "Türkiye'nin en büyük dijital bayramlaşma organizasyonunu yapan, yine Türkiye'nin ilk interaktif İl Danışma Meclisi'ni gerçekleştiren Bursa teşkilatı olarak, bugün yeni bir uygulama ile yine bir ilke imza atıyoruz. AK Parti Bursa teşkilatı tarafından geliştirilen teşkilat içi mobil uygulama ile Türkiye'nin ilk dijital hazirun listesini oluşturduk" dedi.

Türkiye çapında başlatılan teşkilat içi eğitim programı ile 93 bin, Bursa´da ise 1918 aktif üyeye; genel başkan yardımcıları, bakanlar, araştırmacı ve yazarlar düzeyinde eğitimcilerin katılımı ile bilgi ve tecrübe aktarımı yapılacak. Yarın da sürecek eğitim programında, 11 farklı konuda eğitim verilecek.DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN

2021-11-20 14:00:30



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