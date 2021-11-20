Türk Dünyası Belediyeler Birliği Osmangazi’de toplandı

Bursa Osmangazi Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Kasım ayı Yürütme Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Kasım ayı Yürütme Kurulu Toplantısı Osmangazi’de gerçekleştirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak ve Birlik Yürütme Kurulu üyeleri katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, toplantıya katılan bütün belediye başkanlarına teşekkür etti.

TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda belediyelerin yaptığı ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Toplantı öncesi konuşma yapan Başkan Uğur İbrahim Altay, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak özellikle gönül coğrafyamızdaki belediyeler ile iş birliğinin arttırılması konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. TDBB olarak 1200’e yakın üyemizle özellikle bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda programlar gerçekleştiriyoruz. Bugün de bu kapsamda icra kurulumuzu gerçekleştirdik. Gün içerisinde de Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı yatırımları gezeceğiz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a ve katılım sağlayan tüm başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantımızın hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Kasım ayı Yürütme Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yapmaktan ve birliğe üye belediye başkanlarını Osmangazi’de ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Kasım ayı Yürütme Kurulu Toplantısı’nda alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Başkan Dündar, “Memnuniyeti dostlarınıza, şikayetlerinizi bize ileterek Osmangazi’den iyi bir şekilde ayrılmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a TDBB’nin prestij eserlerinden olan Atlas Tartarika’yı hediye etti.

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