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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüferli çocuklar haklarını savundu

İHA

Nilüferli çocuklar haklarını savundu

Nilüfer Kent Konseyi tarafından ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ kapsamında düzenlenen etkinlikte, çocuklar serbest kürsüde haklarını savunurken, atölye çalışmaları ise keyifli anlara sahne oldu.
20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”nin imzalanmasının ardından dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanan Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi bir etkinlik düzenledi. Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da katıldı.
Bursa Rotaract Kulübü, Çekirge Rotaract Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği işbirliğiyle organize edilen etkinliğin açılış bölümünde konuşan Başkan Turgay Erdem, her çocuğun doğuştan sahip olduğu hakları olduğunu vurguladı. “Her çocuğun sevilmeye hakkı vardır” diyerek sözlerine devam eden Başkan Erdem, “Bu konuda uluslararası bir sözleşmeye imza attık ama uygulamada çok iyi durumda olduğumuzu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Ülkemizde çocuk işçi konusu, eğitimde fırsat eşitsizliği, çocuk yaşta evlilikler ve cinsel istismar gibi, çocuk masumiyetine ve çocuk haklarına sığmayacak ciddi sorunlar yaşanıyor. Hal böyleyken çocuk haklarını her bireye öğretmeye ve her platformda bu hakları yüksek sesle dile getirmeye ihtiyaç var. Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin bu anlamda daha çok çocuğa ulaşarak, daha etkin çalışmalar yapmasını diliyorum. Bizler her çocuğun temel hak ve özgürlüklere sahip ve fırsat eşitliği içinde, sağlıklı, mutlu ve refah içinde bir hayat sürmesini diliyoruz. Bizler her çocuğun “çocuk” olmaya hakkı vardır diyoruz. Dünya Çocuk Hakları Günü’nde sizlere sevgi dolu bir dünya ve aydınlık bir gelecek diliyorum ve hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” dedi.
Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Çocuk Meclisi Başkanı Eda Türkmen de çocukları ortak çalışmalara katılmaya davet etti. Çocukların birlikte olunca seslerini daha çok duyurabileceğini vurgulayan Eda Türkmen, “Hep birlikte düşünür, öğrenirsek daha çok eğleniriz. Haklarımızın olduğunu daha geniş kitlelere duyurur, Nilüfer’i Türkiye’nin en çocuk dostu kenti yapabiliriz. Çocuk Hakları Sözleşmesi kabulünden buyana iyileşmeler söz konusu olsa da acil harekete geçilmesi gereken başlıklar var” dedi.
Etkinliğe katılan 2440. Bölge Rotaract Temsilcisi Melis Uzşen Bergel de, çocuklar için hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi. Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ni başarılı çalışmalarında dolayı kutlayan Bergel, her çocuğun eşit haklara sahip olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından çocuklar kurulan serbest kürsüde düşüncelerini dile getirdi. Etkinliğin son bölümünde ise çocuklar düzenlenen atölyelere katılarak keyifli anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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