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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçükoğlu Holding’ten “Gönüllü kan bağışı” kampanyası

İHA

Küçükoğlu Holding’ten “Gönüllü kan bağışı” kampanyası

Yaptığı üretim ile ülke ekonomisine büyük katkı sunan Küçükoğlu Holding, ekonomideki etkinliğini yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle sosyal hayata da taşıyor.
Farklı alanlarda uygulamaya aldığı sosyal sorumluluk projelerini uygulayan Küçükoğlu Holding, ‘Gönüllü kan bağışı kampanyamız ile toplumsal dayanışmayı destekliyoruz’ sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenledi. Düzenledikleri kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları ve Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, yüzde 100 yerli sermayeli bir kuruluş olarak otomotiv, perakende, sigortacılık ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Türkiye’de İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa’da, Slovenya’da da Koper şehrinde yatırımları olduğunu vurgulayan Yahya Erçetin, toplam 110 bin metrekare alanda gerçekleştirdikleri üretim ve yaptıkları ticaret ile ülke ekonomisine katkı sunduklarını ifade etti. Erçetin, “Şimdi de 1600 dolayında çalışanımız ile Kızılay’a kan vererek önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attık. Kampanyaya ilk bağışı Holdingimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Küçükoğlu yaptı. Biz topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan büyük ve güçlü bir aileyiz” dedi.
Covid19 pandemisi sırasında Kızılay’ın kan stoklarının düşmesi nedeniyle böyle bir kampanya düzenlediklerini belirten Yahya Erçetin, günümüzde tıp ve teknoloji alanındaki tüm gelişmelere rağmen kan ve kandan elde edilen ürünlerin yerine geçebilecek alternatif bir tedavi aracı bulunamadığını ifade etti. Erçetin, “Bugün yaptığımız kan bağışının ihtiyacı olan hastalara, ailelerine ve sevdiklerine umut olmasını diliyoruz. Toplumumuzda gönüllü, düzenli, bilinçli bir şekilde toplanan kanın önemini bilen ve bu yönde farkındalık oluşması için bu kampanyaya katkı sunan başta Yönetim Kurulu Başkanımız Oğuzhan Küçükoğlu olmak üzere, kan bağışında bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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