Karacabey Belediyespor - Akhisarspor: 3-0

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Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),(DHA) -

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, Çağlar Demirkıran, Emre Demirel

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin, Ahmet, Denis, Berk (Dk.83 Berk), Bekir, Umut (Dk.70 Ömer Kuşan), Enes (Dk.60 Ömer Yıldız), Hamza (Dk.84 Enes Kayar), Kaan (Dk.84 Berke), Sadık, Muhammed

AKHİSARSPOR: Kurtuluş, Hüseyin, Anıl, Kerem, Bünyamin, Üstün, Kutay, Okan, Mehmet Sıddık, Oğuz, Mehmet

GOLLER: Dk.13 Enes Karakuş, Dk.19 Berk, Dk.88 Ömer Yıldız (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Kaan, Enes Kayar (Karacabey Belediyespor) Recep (Akhisarspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Akhisarspor´u 3-0 mağlup etti.

13´üncü dakikada Bekir´in kullandığı korner vuruşunda kaleci Halil´in boşa çıkması sonucunda topla buluşan Enes kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

19´uncu dakikada Umut´un yaptığı ortada topla ceza sahası içerisinde buluşan Berk´in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

35´inci dakikada Umut´un kullandığı serbest vuruşta Bertuğ kale önünde topa müdahale ederek kornere çeldi.

65´inci dakikada Ahmet´in ortasında Ömer Yıldız müsait pozisyonda olmasına rağmen topa dokunamayınca takımını mutlak golden etti.

88´inci dakikada Ömer Kuşan´ın ortasında Ömer Yıldız topu kafayla filelerle buluşturdu: 3-0.

Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor kendi evinde Akhisarspor´u 3-0 mağlup etti. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-11-20 16:17:05



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