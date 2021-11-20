İstihdama BUTGEM dopingi BUTGEM kursiyerleri mezun olmadan iş sahibi oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstihdama BUTGEM dopingi BUTGEM kursiyerleri mezun olmadan iş sahibi oluyor

İHA

İstihdama BUTGEM dopingi BUTGEM kursiyerleri mezun olmadan iş sahibi oluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, 20212022 eğitim döneminde istihdama dönük meslek edindirme ve geliştirme kurslarına devam ediyor. Farklı sektörlere yönelik çok sayıda eğitim programından faydalanan kursiyerlerin önemli bir kısmı kurs bitmeden istihdam ediliyor.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 12 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren BUTGEM, 20212022 eğitim döneminde daha zengin ve nitelikli bir eğitim programı ile çalışmalarını sürdürüyor. İş dünyasında değişen şartlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim çeşitliliğini her eğitim döneminde artıran BUTGEM, 8 ana sektörde 186 eğitim programı düzenliyor. Otomotiv metal makine, endüstriyel otomasyon ve mekatronik, bilgi teknolojileri, tekstil, yönetim ve finans ve enerji sektörlerine yönelik eğitim programları kurgulayan BUTGEM, profesyonel alanlarda düzenlediği modüler eğitim programlarıyla da çalışanların uzmanlaşmasına katkı sağlıyor.
BUTGEM’in yeni dönem CNC Operatörlüğü kurslarına kadın kursiyerler de yoğun ilgi gösteriyor. Ayşe Tümsek, kadınların da CNC operatörlüğü mesleğini yapabileceğine inandığını belirterek, “CNC operatörlüğü geniş iş alanı olan bir meslek. Kendi işimi kurmayı istiyorum. Kadınların da bu mesleği yapabileceğini, sadece erkeklere yönelik bir meslek olmadığını göstermek istedik. Meslek sahibi olmak isteyenler düşünmeden BUTGEM’e mutlaka gelmeli” dedi.
BUTGEM’in makine tasarım eğitim programından faydalanan Burçe Ceren Kıraç ise “Kadın olduğumuz için bazı engeller ile karşılaşabiliyoruz. Hedefim makine sektöründe kadın ve erkek ayrımı olmadığını göstermek. Eğitim programımız oldukça yoğun. Buraya geldiğimde sıfırdım diyebilirim. Eğitimden sonra bu işi yapabileceğime olan güvenim arttı. Eğitimler bitmeden iş görüşmeleri yaptım. Oldukça olumlu geri dönüşler aldım. En yakın zamanda iş hayatına atılmayı istiyorum” diye konuştu.
“İşsiz kalma korkum yok”
CNC operatörlüğü kursiyerlerinden Neşet Dil, sanayi şehri Bursa’da CNC operatörlüğünde önemli bir istihdam talebi olduğunu belirterek, “Bu işi yapıp yapamayacağımı bilemiyordum. Üzerimdeki korkuyu BUTGEM’de attım. Eğitimimiz tamamlanmadan iş görüşmelerimizi yaptık. BUTGEM’den mezun olduktan sonra işim hazır. İşsiz kalma korkum yok” dedi.
Makine Mühendisi Emre Baş, BUTGEM’in eğitimlerinden 2019 yılından bu yana haberdar olduğunu söyledi. Bir makine mühendisinin görevinin hayatı kolaylaştırmak olduğu kadar teknolojiye ayak uydurmak olduğunu belirten Baş, bu konuda eksiklikleri tamamlamak için BUTGEM’e geldiğini belirtti. Kurs öncesinde gelen bir iş teklifini de reddettiğini belirten Emre Baş, “Kurstan sonra herhangi bir istihdam sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
Makine tasarım kursuna katılan Makine Mühendisi Esra Karçal, BUTGEM’de hem teorik hem de pratik eğitimler aldığını söyledi. Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu Yakup Küçük, temmuz ayından bu yana otomasyon sistemleri eğitimine katıldığını söyledi. BUTGEM’e gelmesindeki en önemli nedenin teorik ve pratik zengin eğitim müfredatı olduğunu belirten Küçük, merkezin iş hayatı öncesi kursiyerlere önemli bir deneyim yaşattığını vurguladı.
“Gelecek için umutluyum”
Resim öğretmeni Müşerref Parpar, BUTGEM tekstil desen tasarımı bölümünde 640 saat eğitim aldığını söyledi. Eğitimden sonra iş başı yapmak istediğini belirten Parpar, “Meslek edinmek ve geliştirmek için BUTGEM en doğru adres.” dedi. Moda tasarımı kursiyeri Eda Oral, verimli ve faydalı bir eğitim dönemini geride bıraktığını belirterek, eğitimlerin ardından rahat bir şekilde iş bulacağına inandığını söyledi. Moda tasarım kursiyeri Yeter Vatansever ise kendi patentinin olduğu bir markasının olduğunu belirterek, BUTGEM’in kendisine önemli bir vizyon kattığını kaydetti.
“35 binden fazla kişi meslek sahibi oldu”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sanayiin ihtiyaçlarına cevap verecek vasıfta insan kaynağı yetiştirilmesinin Türkiye’nin küresel rekabetçiliğinin artırılması için en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Bilhassa pandemi sonrası Türkiye’ye yönelik artan tedarik talebinin karşılanması ve ihracat fırsatının değerlendirilmesi için tüm firmaların hazırlıklı olması gereken bir dönemden geçtiklerini aktaran Başkan Burkay, “Odamızın meslekî eğitim projelerinden olan BUTGEM’de şimdiye kadar 1.100’ün üzerinde eğitim programıyla 35 bine yakın kişi meslek sahibi oldu. BUTGEM, iş sahibi olmak isteyenlere büyük bir imkân sunuyor. BTSO olarak vasıflı istihdama yönelik model çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Camiler Osmangazi ile ihya oluyor Atıcılar Veysel Karânî Camii yeni görünümüne kavuştu Mustafa Dündar: “Çevresini açarak camilerimize nefes aldırıyoruz”
YEREL HABERLER Camiler Osmangazi ile ihya oluyor Atıcılar Veysel ...
Karacabey Belediyespor - Akhisarspor: 3-0
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Akhisarspor: 3-0
Küçükoğlu Holding’ten “Gönüllü kan bağışı” kampanyası
YEREL HABERLER Küçükoğlu Holding’ten “Gönüllü kan bağışı” kampanyası
5'inci kat balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Hamza ağır yaralı
YEREL HABERLER 5'inci kat balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Hamza ağır ...
688 dairenin olduğu sitede koltuk savaşı Seçim yapan site sakinleri yönetim odasını bastı
YEREL HABERLER 688 dairenin olduğu sitede koltuk savaşı Seçim yapan ...
Beşinci kattan düşen bir buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Beşinci kattan düşen bir buçuk yaşındaki çocuk ağır ...
Efkan Ala: Başarının temel şartı bilmek değil sürekli öğrenebilmek (2) 
YEREL HABERLER Efkan Ala: Başarının temel şartı bilmek değil sürekli ...
Nilüferli çocuklar haklarını savundu
YEREL HABERLER Nilüferli çocuklar haklarını savundu
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Osmangazi’de toplandı
YEREL HABERLER Türk Dünyası Belediyeler Birliği Osmangazi’de ...
Taner Yıldız: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la beraber yaptığımız bir ekip çalışmasıdır”
YEREL HABERLER Taner Yıldız: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ...
Otomobille makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye ...
Uyumayan Kütüphane’de eğitimler tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Uyumayan Kütüphane’de eğitimler tüm hızıyla devam ...
10 ayda 6 bin 732 kişiye iş Yıldırım Belediyesi iş arayan ile işvereni buluşturdu
YEREL HABERLER 10 ayda 6 bin 732 kişiye iş Yıldırım Belediyesi iş ...
Efkan Ala: Başarının temel şartı bilmek değil sürekli öğrenebilmek
YEREL HABERLER Efkan Ala: Başarının temel şartı bilmek değil sürekli ...
Efkan Ala: “Arkadaşlarımız buradan aldığı bilgiyi memleketin bütün hücrelerine taşıyacak”
YEREL HABERLER Efkan Ala: “Arkadaşlarımız buradan aldığı bilgiyi ...
Kemik ve yumuşak doku kanserlerinde erken teşhis çok önemli Medicana Bursa Hastanesi, yumuşak doku ve kemik tümöru alanında uzman hekimleri bir araya getirdi
YEREL HABERLER Kemik ve yumuşak doku kanserlerinde erken teşhis çok ...
Mehmed Zahid Kotku Sempozyumu Bursa’da başladı
YEREL HABERLER Mehmed Zahid Kotku Sempozyumu Bursa’da başladı
Uyuşturucunun kimyasal parmak izi çıkarılıyor
YEREL HABERLER Uyuşturucunun kimyasal parmak izi çıkarılıyor
Gurbetçi kuaför bayan Bursa'da gönülleri fethedecek
YEREL HABERLER Gurbetçi kuaför bayan Bursa'da gönülleri fethedecek
Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı
YEREL HABERLER Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı
Kurtlar köye dadandı köylü korku içinde Köyün yakınına kadar gelen kurtları görüntüledi Köpekleri yaralayan, koyunları parçalayan kurtlar köyün kabusu oldu
YEREL HABERLER Kurtlar köye dadandı köylü korku içinde Köyün ...
FotoFest heyecanı Bursa’da başladı
YEREL HABERLER FotoFest heyecanı Bursa’da başladı
Büyükşehir’den trafiğe nefes aldıracak hamle
YEREL HABERLER Büyükşehir’den trafiğe nefes aldıracak hamle
Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor Türkiye’nin en ucuz ekmeğine bu sene de zam yok Kestel Belediyesi 400 gram ekmeği 1 liradan sofralara ulaştırıyor
YEREL HABERLER Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.