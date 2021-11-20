Yaptırdığı binayı kontrol etmeye geldi, canından oluyordu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl İlçesi meydana gelen olayda inşaatını incelerken beton mikserinin çarptığı adam, birinci kattan düşerek yaralandı.

Olay Fatih mahallesi Öğüt Sokakta bulunan 3 katlı inşaatta meydana geldi. Haydar Keleş(61), yapımı devam eden binanın inşaatını incelemeye gitti. İnşaatın birinci katına bina sahibine manevra yapan beton mikserinin hortumu çarptı. Dengesini kaybeden adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.