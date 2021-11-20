Bursaspor - İstanbulspor: 2-4

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STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Seyfettin Ünal, Gökmen Baltacı

BURSASPOR: Erhan Erentürk Onur Atasayar (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Namık Alaskarov, Batuhan Kör (Dk. 77 Vefa Temel), Kerem Şen (Dk. 77 Tuğbey Akgün), Kubilay Sönmez (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Mert Yılmaz, Capan, Burak Altıparmak, Bruno, İsmail Yüksek (Dk. 21 Elton-Ofoi Acolatse)

İSTANBULSPOR. : Muhammed Alperen Uysal Eslem Öztürk (Dk. 80 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 86 Mertan Caner Öztürk), Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Muammer Sarıkaya (Dk. 80 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 86 Berkay Görmez), Ologo Inainfe(Dk. 59 Okan Erdoğan), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli

GOLLER: Dk. 28 Batuhan Kör, Dk. 83 Bruno (Bursaspor), Dk. 18 ve Dk. 20 Muammer Sarıkaya, Dk. 45 Topalli, Dk. 76 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: Taha Altıkardeş (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Namık Alaskarov, Burak Altıparmak (Bursaspor)

TFF 1´inci Lig´in 13´üncü hafta mücadelesinde Bursaspor, konuk ettiği İstanbulspor'a 4-2 yenildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-11-20 21:04:24



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