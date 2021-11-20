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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - İstanbulspor: 4

İHA

TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - İstanbulspor: 4

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Bursaspor, sahasında İstanbulspor’u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 42 kazandı. Ev sahibi takımda Taha Altıkardeş, 69. dakikada kırmızı kart gördü.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Massimo Bruno klas bir çalımla ceza sahasına girip topu kale önündeki Batuhan Kör’e çıkarttı. Tek vuruş deneyen Batuhan Kör, topa istediği gibi vuramadı.
18. dakikada Jetmir Topalli sağ kanattan sürdüğü topu ceza sahası içinde kale önüne çıkarttı. Muammer Sarıkaya’ya ise topa sadece dokunmak kaldı ve İstanbulspor öne geçiren golü kaydetti. 01
20. dakikada Muammer Sarıkaya ceza sahasına çevrilen topta yine boş kaleyi rahat gördü ve ilk golün benzeri bir golle takımının farkı ikiye çıkartmasını sağladı. 02
25. dakikada Ali Yaşar, ceza sahası içinde topla buluşur buluşmaz kaleyi yokladı. Kaleci Erhan Erentürk pozisyonda başarılı olan isim oldu.
28. dakikada Namiq Alasgarov’un sağdan kestiği ortaya iyi yükselen Batuhan Kör, topu kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. 12
42. dakikada Melih Kabasakal, güzel çalımlarla sol kanattan kaleye yaklaştı. Şutu kaleye paralel gitti. Kaleci Erhan Erentürk de tek yumrukla topu uzaklaştırdı.
45. dakikada Jetmir Topalli ceza sahasına üst üste çalımlarla girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 13
55. dakikada Elton Acolatse bireysel çabasıyla ceza sahasına sarktı. Vuruşu az farkla auta gitti.
69. dakikada Taha Altıkardeş rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
77. dakikada İbrahim Yılmaz, ceza sahasına iyi sarktı. Ethemi ile duvar pası yapan İbrahim, topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi. 14
82. dakikada Massimo Bruno, Vefa Temel’in asistini iyi değerlendirdi ve güzel vurtuşla topu ağlara gönderdi. 24
Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Kadir Sağlam xxx, Seyfettin Ünal xxx, Gökmen Baltacı xxx
Bursaspor: Erhan Erentürk x, Onur Atasayar x (Hasan Ayaroğlu dk. 45 xx), Mert Yılmaz xx, Luka Capan xxx, Kerem Şen xx (Tuğbey Akgün dk.78 x), Kubilay Sönmez x (Taha Altıkardeş dk. 45 x), Burak Altıparmak xx, Massimo Bruno xxx, İsmail Yüksek xx (Elton Acolatse dk. 21 xxx), Namiq Alasgarov xxx, Batuhan Kör xxx (Vefa Temel dk. 77 xxx)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver, Uğur Kaan Yıldız, Reagy Ofosu, Eren Güler
Teknik Direktör: Özcan Bizati
İstanbulspor: Alperen Uysal xxx, Oğuzhan Berber xxx, Emrecan Uzunhan xxxx, Michael Ologo xxx (Okan Erdoğan dk. 59 xx), Ali Yaşar xxxx, Eslem Öztürk xxx, Muammer Sarıkaya xxxx, Melih Kabasakal xxxx, İbrahim Yılmaz xxx (Mertan Caner Öztürk dk. 86 ?), Valon Ethemi xxxx (Berkay Görmez dk. 86 ?), Jetmir Topalli xxxx
Yedekler: Marin Ljubic, Kağan Bağış, Aldin Cajic, Tunahan Şamdanlı, Ferhat Yazgan, Yusuf Özer, Emir Kaan Gültekin
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Muammer Sarıkaya (dk. 18) (dk. 20), Jetmir Topalli (dk. 45), İbrahim Yılmaz (dk. 77) (İstanbulspor), Batuhan Kör (dk. 28), Vefa Temel (dk. 82) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Namiq Alasgarov, Taha Altıkardeş, Burak Altıparmak (Bursaspor)
Kırmızı Kart: Taha Altıkardeş (Bursaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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