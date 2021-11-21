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İnegöl'de 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

DHA

İnegöl'de 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, 2. Papatya Sokak´taki bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri apartmanın tahliye edilmesi için komşularını uyarırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri çevre binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri sokak üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Çatının kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-11-21 02:09:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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