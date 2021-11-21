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İkinci el ürünlerle beşte bir fiyatına dükkan açmak mümkün Herkes iş yeri açsın diye mutfak ve şarküteri ürünlerini ucuza satıyor

İHA

İkinci el ürünlerle beşte bir fiyatına dükkan açmak mümkün Herkes iş yeri açsın diye mutfak ve şarküteri ürünlerini ucuza satıyor

Bursa'da bir girişimci, Türkiye'nin birçok ilinde kapanan dükkanlardan aldığı şarküteri ve mutfak malzemelerini beşte bir fiyatına satarak, yeni iş yeri açmak isteyenlere kolaylık sağlıyor.
Uzun yıllardır ikinci el ürün alıp satan Ramazan Koç, Türkiye'nin bütün vilayetlerini gezip, kullanılmayan ikinci el şarküteri ve mutfak eşyalarını alarak bakımlarını yapıyor. Koç, daha sonra bunları dükkan açmak isteyenlere beşte bir fiyatına satıyor. Dükkan açmak isteyenler ikinci el ürünlere büyük rağbet gösteriyor. Bu şekilde ikinci el mutfak, şarküteri dolabı ve fırınlar hem çöpe gitmemiş oluyor hem de vatandaşların uygun fiyata dükkan açmasına vesile oluyor.
İşlerinin yoğun olduğunu ifade eden Ramazan Koç, "Dükkanını kapatanlar veya iş yerini yenileyecek olanlar elindeki ürünleri satıyor. Biz de Türkiye'ye il il gezip bu ürünleri alıp bakımlarını yapıyoruz. Bu ürünleri yeni dükkân açacaklara satıyoruz. İkinci el şarküteri dolapları ve mutfak fırınları büyük rağbet görüyor. Bakımlı ikinci el ürünlerle dükkân açanlar masraflarını beşte bir fiyatına düşürüyor. Biz Türkiye'nin her yerinde dükkan açacak olan esnaf kardeşlerimize uygun fiyatla mal tedarik ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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