Nilüfer'de önce film izlediler sonra yönetmenle söyleştiler

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Bir Film, Bir Yönetmen, Bir Söyleşi” etkinliği kapsamında, birçok ödüle değer görülen “Bilmemek” adlı filmin özel gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından filmin senaristi ve yönetmeni Leyla Yılmaz, sanatseverlerle söyleşi gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “Bir Film, Bir Yönetmen, Bir Söyleşi” etkinliğiyle Bursalı sinema tutkunlarını özel filmler ve yönetmenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında bu kez, vizyona çıktığı 2020 yılında birçok ödüle değer görülen “Bilmemek” isimli filmin özel gösterimi yapıldı.

Konak Kültürevi Serdar Şafak Sahnesi’nde gerçekleştirilen gösterime, Bursalı sinema tutkunları büyük ilgi gösterdi. Emir Özden, Senan Kara ve Yurdaer Okur’un rol aldığı film, orta sınıf bir ailenin tek oğlu olan ve spor yapan Umut karakteri hakkında çıkan eşcinsel dedikodularıyla karşı karşıya kaldığı zorbalık ve sonrasında yaşanan dramı konu alıyor.

Film gösteriminin ardından “Bilmemek” adlı filmin senaristi ve yönetmeni Leyla Yılmaz, izleyenlerle söyleşi gerçekleştirdi. İzleyenler, film hakkındaki yorumlarını dile getirirken, merak ettiği sorulara da yönetmen Leyla Yılmaz’dan yanıt buldu.

“Bilmemek” filminin izleyiciden çok şey isteyen ve zor bir film olduğunu belirten yönetmen Leyla Yılmaz, filmin sert ve hazmedilmesi zor bir sonu olduğunu belirtti. Filmde yaşanan olayın bir kurmaca olduğunu belirten Yılmaz, “Bu bir ötekinin hikâyesi” dedi. Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti: “Öteki olmak, Türkiye’de ya da dünyada yaşayan her insanın en az bir kez başına gelmiş bir şeydir. Var oluş biçiminizle, dilinizle, saçınızın veya teninizin rengiyle, etnik kökeninizle yani her şekilde öteki olabilirsiniz. Bu film, Umut isimli cinsel yönelimiyle ötekileştirilen, akran zorbalığı yaşayan bir çocuğun hikâyesi. Türkiye’de ve dünyada bu tip yaşanan olaylardan beslenerek ortaya çıkmış bir hikâye. Çocuklarımız üzerinden bir kurtuluş planı hazırlıyoruz, kendimizi gerçekleştiriyoruz ve bunların bedelini, gençler, çocuklar ödüyor. Burada evli olmalarına rağmen tamamen kendi içine kapanmış bir çiftin, çocuklarını işitememesinin öyküsünü gördük.”

Leyla Yılmaz, filmin ismine yönelik gelen bir soruyu da “Filmin adını koyarken temel aldığım şey şuydu. Bildiklerimizden çok, bilmediklerimiz önemli. Ve biz, her şeyi bilmek zorunda değiliz. İnsanların kendileriyle ilgili bir açıklamalarını doğru kabul edebiliriz. Benim için Umut’un eşcinsel olmasının ya da olmamasının hiçbir önemi yok. Ben, burada heteronormatif bir yapıyı sahiplenen bir toplumun, kendinde birilerini sorgulama hakkını eleştiren bir film yapmaya çalıştım. Kimsenin kimseye ne olduğunu sormaya, sorgulamaya ve o kişiyi değiştirmeye hakkının olmadığını düşünüyorum” sözleriyle yanıtladı.

“Bilmemek” filminin politik bir duruşu olduğunu dile getiren Leyla Yılmaz, “Çünkü öteki olma hikâyesini anlatan bir film. Öteki olmak, her zaman politik bir duruştur” dedi.

Söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, senarist ve yönetmen Leyla Yılmaz’a teşekkür ederek tablo armağan etti.

