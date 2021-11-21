TÜBİTAK BİGG hibe desteği alan ilk oyun projesi Ulukoza’dan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK BİGG hibe desteği alan ilk oyun projesi Ulukoza’dan

İHA

TÜBİTAK BİGG hibe desteği alan ilk oyun projesi Ulukoza’dan

ULUKOZA girişimcilerinden FusionUp, TÜBİTAK 1512 BİGG Programı kapsamında 200 bin TL tutarında hibe desteği almaya hak kazanan ilk oyun projesi oldu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Bursa Uludağ TTO) girişimcilere yol haritası çizdiği markası ULUKOZA, teknoloji tabanlı girişimcilik merkezi olma özelliği taşıyarak, yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olmaya devam ediyor. Son dönemde oyun sektörünün büyümesiyle birlikte ULUKOZA girişimcileri tarafından geliştirilen oyun türü projesi FusionUp, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programından 200 bin TL’lik hibe desteği alan ilk oyun projesi oldu.
Kısa sürede 200 milyon kişiye ulaşarak geniş kitlelere yayılan Auto Chess oyunlarının problemlerinin çözülerek, eksikliklerinin tamamlandığı bir oyun ürettiklerini belirten FusionUpStudio Kurucusu Coşkun Erim Çakır, “Senaryo ve içerik açısından zenginleştirilen, uzun oynama süresine sahip ve gelişim hissini içinde barındırabilen bir oyun geliştirmek istedik. Oyun projemiz Evil Magic Defence’i tasarlamaya karar verdiğimizde çok çalışmamız ve aynı paralelde üretmemiz gerektiğinin farkındaydık. Bu aşamaya geldiğimizde ekip kurma, iş yönetme ve fonlama boyutları için destek almamız gerekti. Google Game Factory hızlandırma programına başvurarak, 400 proje arasından ilk 15’in arasına girdik ve sektör profesyonellerinden çeşitli eğitimler almaya hak kazanarak demoday sonrası yatırımcılarla görüşmeye başladık. TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programından faydalanmak istediğimizde, ULUKOZA’nın destekleri sayesinde hiç bilmediğimiz bir konuda çok hızlı aksiyonlar alabildik” dedi.
Evil Magic Defence’in, MidCore mobil oyun sektöründe faaliyete geçeceğini ve ilerleyen zamanlarda büyüyerek bir marka hâline geleceğini de söyleyen Coşkun Erim Çakır, “Markamızın ilk ürünü olan oyunumuzun bir sonraki aşamada çizgi romanlarını, dizilerini ve farklı varyasyonlarını oluşturmayı amaçlıyoruz. Sadece bir oyun üretmekle kalmayarak, çevremizde gelişen mobil oyun projelerine de mentorluk desteği sağlayacağız. Genç bir ekip olarak, ULUKOZA’dan edindiğimiz tecrübeler ve aldığımız bilgiler ile iş fikrimizin oluşumunu hızlandırdık. Ülkemizde TÜBİTAK 1512 BİGG Programı kapsamında oyun sektöründe destek alan ilk projelerden biri olarak, ULUKOZA’nın bize yol gösterici özelliğinin projemizi oluşturmamızda büyük bir emeği var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezardaki sürücü 'kusurlu' bulundu
YEREL HABERLER Mezardaki sürücü 'kusurlu' bulundu
Nilüfer'de önce film izlediler sonra yönetmenle söyleştiler
YEREL HABERLER Nilüfer'de önce film izlediler sonra yönetmenle ...
Nilüfer'de eğitim alanındaki eşitsizliklere dikkat çektiler
YEREL HABERLER Nilüfer'de eğitim alanındaki eşitsizliklere dikkat ...
Bursa kent mobilyalarıyla güzelleşiyor
YEREL HABERLER Bursa kent mobilyalarıyla güzelleşiyor
Fotoğrafçılığı bıraktı, "organik pazarcı" oldu Köylerden topladığı organik ürünleri internet yerine pazarlarda satarak vatandaşı sağlıklı gıdayla buluşturuyor
YEREL HABERLER Fotoğrafçılığı bıraktı, "organik pazarcı" ...
İkinci el ürünlerle beşte bir fiyatına dükkan açmak mümkün Herkes iş yeri açsın diye mutfak ve şarküteri ürünlerini ucuza satıyor
YEREL HABERLER İkinci el ürünlerle beşte bir fiyatına dükkan açmak ...
Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu
YEREL HABERLER Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu
Karikatürlerini kanser hastaları için çiziyor Çizdiği karikatürlerle kanser hastalarına moral oluyor
YEREL HABERLER Karikatürlerini kanser hastaları için çiziyor Çizdiği ...
Kış geldi arı ürünlerine talep arttı Kışın en çok bal, arı sütü, propolis ve polenli karışım tercih ediliyor
YEREL HABERLER Kış geldi arı ürünlerine talep arttı Kışın en çok ...
(Özel) Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgaları kamerada
YEREL HABERLER (Özel) Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgaları ...
Sosyal medya bağımlılığı ve beğeni beklentisi hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Sosyal medya bağımlılığı ve beğeni beklentisi hayatı ...
İnegöl'de 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER İnegöl'de 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan ...
İnegöl’de çatı yangını
YEREL HABERLER İnegöl’de çatı yangını
Doktoru vuran zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Doktoru vuran zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi
Özcan Bizati: “Eksilmememiz gerekiyordu. Bu durum bizi sıkıntıya soktu”
YEREL HABERLER Özcan Bizati: “Eksilmememiz gerekiyordu. Bu durum ...
Hüseyin Dalgıç: “Bütün hazırlıkları bu maç için yapmıştık”
YEREL HABERLER Hüseyin Dalgıç: “Bütün hazırlıkları bu maç için ...
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - İstanbulspor: 4
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - İstanbulspor: 4
Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımının Genç Bando Grubu beğeni topladı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımının Genç Bando ...
Bursaspor - İstanbulspor: 2-4
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor: 2-4
Bursaspor - İstanbulspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 3 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 3 (İlk ...
Bursaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
Bursa’da doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa’da doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi
İnegöl’ün kitap şöleni başladı
YEREL HABERLER İnegöl’ün kitap şöleni başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.