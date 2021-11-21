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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ULUTEK firmalarına e-ticaret ödülü

İHA

ULUTEK firmalarına e-ticaret ödülü

ULUTEK’te faaliyetlerini sürdüren Pirahas Teknoloji, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen 8. GİV Girişimcilik Ödülleri töreninde, ETicaret Girişim Ödülü’nü almaya hak kazandı.
Amazon mağazasında dünya genelinde satış yapan işletmelerin gelirlerini artırmak ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla otomasyonlar geliştiren ULUTEK Teknopark firmalarından Pirahas Teknoloji, 8. GİV Girişimcilik Ödülleri’nde ETicaret Girişim Ödülü’nün sahibi oldu. Amazon üzerinden satış yapan işletmelere yönelik bütünleşik bir yönetim aracı sunarak firmaların uluslararası pazara açılma süreçlerine destek olduklarını belirten Pirahas Teknoloji Kurucularından Aykut Aşkın, “Ülkemizin ihracat rakamlarını artırabilmek ve yeni girişimlere ilham olmak için ekonomimize sağladığımız katma değer seviyesini en üste çıkarmak istiyoruz” dedi.
Pirahas Teknoloji tarafından kurumsal firmalara Amazon mağazalarında satış yapmaları için danışmanlık paketleri sunulduğu bilgisini veren Aykut Aşkın, “Firmamız tarafından geliştirilmeye devam edilen CRM ve Product Research modülleri yakın tarihte piyasaya sürülecek. Yeteri kadar sermayesi olmadığı hâlde eticaret yapmak isteyen kişiler için hazırladığımız Dropshipping yöntemimiz, işletmelere 14 farklı Amazon pazarında satış yapma imkânı tanıyor. Amazon içerisindeki satıcılarımızın rakiplerine karşı fiyatlarını dinamik olarak değiştirmelerini sağlayan Repricing modülümüz, kullanıcıların rekabet ortamında avantajlar elde etmesini hedefliyor. CRM modülü de mail otomasyonu ile müşterilerin geri bildirimlerini ileterek kullanıcıyı hedef kitlesinin görüşlerine göre aksiyon almaya yönlendiriyor. Son olarak geliştirdiğimiz Product Research modülü ise pazar araştırması ve rakip analizi uygulaması olarak çalışıyor. Aralık ayında ilk modülü canlıya alan firmamızın şu anda 300'ü aşkın kullanıcısı var. Firmamızdan destek alan satıcılar bu güne kadar 4800'den fazla sipariş aldı ve toplamda 400 bin dolarlık satış gerçekleştirdi” diye konuştu.
“Amazon’a yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz”
İlerleyen süreçte 14’ten fazla Amazon pazar yerini çalışma sistemlerine entegre etmek istediklerini kaydeden Aşkın, “Ülkemizdeki bireysel ve kurumsal firmaların satışlarını farklı kanallardan da artırmak niyetindeyiz. Özellikle tüm dünyada perakende sektöründe ülkemizdeki üretimi ve çeşitliliği dahada bilinir bir seviyeye taşımak en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Bu düşünceden hareketle, bireysel müşterilerimize otomasyon hizmetlerimiz dışında ücretsiz çevrimiçi eğitimler ve 7/24 destek hizmeti gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimler sayesinde işletmeler, uygulamalarımızı en efektif biçimde kullanabiliyorlar ve satışlarına ivme kazandırabiliyorlar. Kurumsal müşterilerimiz için ise yazılım çözümlerimizin yanı sıra tüm hesap yönetimi sürecini ekibimizin yönettiği danışmanlık hizmetlerimiz bulunuyor. Dolayısıyla müşterilerimizin firmasında Amazon konusunda yetkili bir kişi olmasa bile bizlerin sunduğu danışmanlık ile yurtdışına ürünlerini gönderip, satışlarını kolaylıkla yapabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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