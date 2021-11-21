31 yıl önce mezun olan öğrenciler bir araya geldi

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Bursa’da 1990 yılında mezun olan 8A sınıfı öğrencileri 31 yıl sonra tekrardan bir araya geldiler.

Kestel ilçesinde bulunan Musa Fırat Çoşkun ilköğretim okulu mezun öğrencileri 31 yıl sonra tekrardan bir araya geldiler. Öğrencilik yıllarını dün gibi hatırladıklarını ifade eden sınıf arkadaşları, geçmişin verdiği mutluluğu, duygusallığı ve hüznü bir arada yaşadılar.

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